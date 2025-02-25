закрыть
25 февраля 2025, вторник, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пилите, Шура, пилите

  • Дмитрий Зотиков
  • 25.02.2025, 10:47
  • 2,878
Пилите, Шура, пилите

Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.

Путин не хочет мирового господства только себе. Он предлагает распилить его на троих. Себе, Трампу и товарищу Си. По принципу старика Паниковского. Тебе Гренландию, мне Украину, товарищу Си Тайвань. Ему хватит. Он и на Тайвань не наработал.

Вы знаете, кем работал Путин до революции 91 года? Поезжайте в Дрезден и спросите. Нет, вы поезжайте в Дрезден и спросите. Путин работал там завклубом. Как Шекспир в театре «Глобус». Шекспир, Гомер и Путин.

Великий слепой. Заодно присматривал за прибывшими с Родины товарищами. И теперь делит мир. Головокружительная карьера. Примерно такая была у коня Калигулы.

Путин и Трамп похожи сейчас на укравших гири Паниковского и Шуру Балаганова. Паниковский уже понимает, что никого золота в гирях нет, но продолжает твердить: «Пилите, Шура, пилите».

Скоро Михаила Самюэльевича будут бить, и, возможно, ногами. Но пока он мечтает о попасть в Париж на представление в Мулен Руж и вставить себе новые зубы.

А Шура пока ожесточенно пилит. Сигнал в его голову дойдет, но не быстро.

Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.

И все хотят командовать парадом...

Дмитрий Зотиков, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук