Пилите, Шура, пилите Дмитрий Зотиков

25.02.2025, 10:47

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Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.

Путин не хочет мирового господства только себе. Он предлагает распилить его на троих. Себе, Трампу и товарищу Си. По принципу старика Паниковского. Тебе Гренландию, мне Украину, товарищу Си Тайвань. Ему хватит. Он и на Тайвань не наработал.

Вы знаете, кем работал Путин до революции 91 года? Поезжайте в Дрезден и спросите. Нет, вы поезжайте в Дрезден и спросите. Путин работал там завклубом. Как Шекспир в театре «Глобус». Шекспир, Гомер и Путин.

Великий слепой. Заодно присматривал за прибывшими с Родины товарищами. И теперь делит мир. Головокружительная карьера. Примерно такая была у коня Калигулы.

Путин и Трамп похожи сейчас на укравших гири Паниковского и Шуру Балаганова. Паниковский уже понимает, что никого золота в гирях нет, но продолжает твердить: «Пилите, Шура, пилите».

Скоро Михаила Самюэльевича будут бить, и, возможно, ногами. Но пока он мечтает о попасть в Париж на представление в Мулен Руж и вставить себе новые зубы.

А Шура пока ожесточенно пилит. Сигнал в его голову дойдет, но не быстро.

Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.

И все хотят командовать парадом...

Дмитрий Зотиков, Telegram

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