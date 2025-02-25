Пилите, Шура, пилите
- Дмитрий Зотиков
- 25.02.2025, 10:47
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Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.
Путин не хочет мирового господства только себе. Он предлагает распилить его на троих. Себе, Трампу и товарищу Си. По принципу старика Паниковского. Тебе Гренландию, мне Украину, товарищу Си Тайвань. Ему хватит. Он и на Тайвань не наработал.
Вы знаете, кем работал Путин до революции 91 года? Поезжайте в Дрезден и спросите. Нет, вы поезжайте в Дрезден и спросите. Путин работал там завклубом. Как Шекспир в театре «Глобус». Шекспир, Гомер и Путин.
Великий слепой. Заодно присматривал за прибывшими с Родины товарищами. И теперь делит мир. Головокружительная карьера. Примерно такая была у коня Калигулы.
Путин и Трамп похожи сейчас на укравших гири Паниковского и Шуру Балаганова. Паниковский уже понимает, что никого золота в гирях нет, но продолжает твердить: «Пилите, Шура, пилите».
Скоро Михаила Самюэльевича будут бить, и, возможно, ногами. Но пока он мечтает о попасть в Париж на представление в Мулен Руж и вставить себе новые зубы.
А Шура пока ожесточенно пилит. Сигнал в его голову дойдет, но не быстро.
Быстро нынче только Маск на Марс летает и Соловьев переобувается.
И все хотят командовать парадом...
Дмитрий Зотиков, Telegram