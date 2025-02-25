Диетологи назвали лучший чай для энергии 25.02.2025, 10:55

Напиток принесет еще несколько дополнительных преимуществ для здоровья.

Вместо того чтобы наливать вторую или даже третью чашку кофе, лучше заварить черный чай. Этот напиток не только содержит кофеин, но и дополнительные полезные вещества, которые помогут повысить уровень энергии, улучшить концентрацию внимания и поддержать настроение.

Издание Eating Well пишет, что черный чай связан с многочисленной пользой для здоровья, включая здоровье сердца и долголетие.

Черный чай для бодрости и энергии

Из всех сортов чая черный содержит наибольшее количество кофеина. Хотя точное количество кофеина зависит от сорта и времени заваривания.

Содержании кофеина в 8-унциях (227 грамм) трех популярных сортов черного чая:

Дарджилинг: 26-44 мг, хотя в отдельных сортах может быть до 90 мг кофеина.

Ассам: 60-100 мг.

Английский завтрак: 30-60 мг.

Стоит отметить, что в таком же объеме кофе содержится 90-120 мг кофеина.

Диетолог Кристин Дрейер рекомендует заваривать черный чай от трех до пяти минут, чтобы получить максимальную пользу.

В отличие от кофе и энергетических напитков, которые могут вызывать нервное возбуждение, черный чай содержит аминокислоту L-теанин, которая противодействует некоторым негативным побочным эффектам кофеина.

Исследования показывают, что в сочетании кофеин и L-теанин могут улучшать память, фокусировку и концентрацию внимания. Это может помочь объяснить, почему некоторые исследования показали, что у любителей чая снижается риск снижения когнитивных способностей.

Содержит антиоксиданты

Черный чай - богатый источник антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить хроническое воспаление и защитить от некоторых хронических заболеваний, как диабет 2-го типа, болезни сердца и некоторые формы рака.

«Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, что снижает вероятность развития многих хронических заболеваний в будущем», - говорит диетолог Линдси Фенкл, работающий с пациентами, страдающими от хронических воспалений и аутоиммунных заболеваний.

В частности, черный чай содержит полифенолы, такие как теарубигин, и класс флавоноидов, известных как катехины. Помимо противовоспалительного действия, эти антиоксиданты оказывают благотворное влияние на здоровье клеток и профилактику заболеваний.

Может улучшить здоровье сердца

Черный чай полезен для сердца во многом благодаря высокому содержанию антиоксидантов, и он может быть еще более полезен, если употреблять его вместо напитков с высоким содержанием сахара, таких как газировка.

«Черный чай обычно употребляют как «сладкий чай», который содержит больше калорий и сахара», - говорит Фенкл.

6 лучших чаев, когда нужна энергия

Йерба Мате - это чай южноамериканского происхождения, который, как было показано, улучшает когнитивные функции и концентрацию внимания. Хотя необходимы дополнительные исследования, некоторые из них показали, что мате может оказывать положительное влияние на микробиом кишечника и иммунную систему, а также повышать уровень энергии и концентрацию внимания благодаря кофеину.

Зеленый чай. Зеленый чай содержит умеренное количество кофеина по сравнению с черным чаем - около 29 мг на 8-унций. Как и черный, зеленый чай содержит L-теанин. В нем также много полифенолов и антиоксидантов. Было установлено, что ежедневное употребление зеленого чая способствует улучшению памяти и исполнительной функции, особенно с возрастом.

Матча. Листья маття выращиваются вдали от солнечного света, что обеспечивает более высокую концентрацию антиоксидантов и кофеина по сравнению с обычным зеленым чаем. В зависимости от количества порошка и времени заваривания, типичная 2-4-граммовая порция содержит от 38 до 176 мг кофеина.

Белый чай. Белый чай изготавливается из «молодых» чайных листьев и не подвергается такой обработке, как другие виды чая, что позволяет получить более высокий уровень питательных веществ. Белый чай также обладает более легким, нежным вкусом, чем зеленый или черный, и содержит меньше кофеина. В одной чашке содержится от 6 до 55 мг кофеина. Как и многие другие виды чая, белый чай содержит антиоксиданты и может способствовать улучшению концентрации внимания.

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