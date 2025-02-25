Может ли продавец не возвращать деньги за товар, а предложить только обмен? 25.02.2025, 11:03

Объяснили эксперты.

«Купленные в интернет-магазине в Instagram штаны не подошли, хотел их вернуть назад, забрать деньги. Может ли продавец не возвращать деньги за товар, а предложить только обмен?» - спросил у «АиФ» житель Минского района.

Нет, не может, пояснили в Региональном обществе защиты потребителей.

Потребитель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

То есть в случае со штанами, если требование заявлено в течение 14 календарных дней с момента покупки, продавец обязан либо вернуть деньги, либо обменять товар. Это зависит от требования потребителя.

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