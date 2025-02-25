В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным 1 25.02.2025, 11:10

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Особенно с Зеленским.

Ожидается встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным и президента Украины Владимиром Зеленским. Они могут состояться в ближайшие дни.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает Fox News.

Соединенные Штаты ожидают, что президент Дональд Трамп вскоре проведет встречи с Путиным и Зеленским.

«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», - сказала она.

Ливитт также отметила, что Трамп стремится к подписанию соглашения между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Она отметила, что Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет соглашение, считая это правильным шагом, учитывая помощь, которую оказали Украине американские налогоплательщики.

«Если бы не американцы, Украина как государство больше не существовала бы, и президент Трамп это понимает»,- подчеркнула она.

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