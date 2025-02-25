«Белтелеком» повышает стоимость зарядки электрокаров
- 25.02.2025, 11:11
Новые тарифы начнут действовать с 1 марта.
С 1 марта «Белтелеком» изменит тарифы на зарядку электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Изменения касаются услуг на электрозарядных станциях сети Evika!, они будут действовать как для физических, так и для юридических лиц.
С нового месяца стоимость зарядки для физлиц составит 43 копейки за 1 кВт·ч (с учетом НДС), а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 36 копеек за 1 кВт·ч (без учета НДС).
На данный момент цена за зарядку переменным током составляет 40 копеек за 1 кВт·ч.
При пополнении энергии постоянным током тарифы будут следующими:
• для физических лиц — 56 копеек за 1 кВт·ч (с НДС);
• для юридических лиц и ИП — 47 копеек за 1 кВт·ч (без НДС).