«Белтелеком» повышает стоимость зарядки электрокаров 25.02.2025, 11:11

Новые тарифы начнут действовать с 1 марта.

С 1 марта «Белтелеком» изменит тарифы на зарядку электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения касаются услуг на электрозарядных станциях сети Evika!, они будут действовать как для физических, так и для юридических лиц.

С нового месяца стоимость зарядки для физлиц составит 43 копейки за 1 кВт·ч (с учетом НДС), а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 36 копеек за 1 кВт·ч (без учета НДС).

На данный момент цена за зарядку переменным током составляет 40 копеек за 1 кВт·ч.

При пополнении энергии постоянным током тарифы будут следующими:

• для физических лиц — 56 копеек за 1 кВт·ч (с НДС);

• для юридических лиц и ИП — 47 копеек за 1 кВт·ч (без НДС).

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