Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы защитить Европу 25.02.2025, 11:17

Истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии.

Истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы с континента. Это может стать посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом», - заявил французский чиновник.

Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах, призвал Британию и Францию расширить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к «независимости» Европы от США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон разговаривал с Мерцем в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, чтобы представить Трампу свой план европейской безопасности и защиты Украины.

Выступая вместе на пресс-конференции с Трампом Макрон сказал, что мир «не должен быть капитуляцией Украины», а также призвал европейцев делать больше для защиты континента.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если РФ нарушит потенциальное мирное соглашение с Украиной, то вступит в войну со всеми участниками мирного процесса.

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