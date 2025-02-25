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В Клайпеде у белоруса нашли контрабанду на два миллиона евро

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  • 25.02.2025, 11:33
  • 1,872
В Клайпеде у белоруса нашли контрабанду на два миллиона евро

Грузовик проверили на одной из автозаправок.

В Клайпеде литовские пограничники и таможенники наткнулись в грузовике на большую партию сигарет без акцизных марок. Контрабанду на 2 миллиона евро нашли у 34-летнего белоруса.

Как пишут таможенники, происшествие случилось 22 февраля. Грузовик проверили на одной из автозаправок. В полуприцепе нашли почти 450 тысяч пачек сигарет.

Белорус попал на месяц под арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Недавно литовцы на трассе к западу от Вильнюса перехватили контрабанду белорусских сигарет на 5,64 млн евро.

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