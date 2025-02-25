В Клайпеде у белоруса нашли контрабанду на два миллиона евро 2 25.02.2025, 11:33

1,872

Грузовик проверили на одной из автозаправок.

В Клайпеде литовские пограничники и таможенники наткнулись в грузовике на большую партию сигарет без акцизных марок. Контрабанду на 2 миллиона евро нашли у 34-летнего белоруса.

Как пишут таможенники, происшествие случилось 22 февраля. Грузовик проверили на одной из автозаправок. В полуприцепе нашли почти 450 тысяч пачек сигарет.

Белорус попал на месяц под арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Недавно литовцы на трассе к западу от Вильнюса перехватили контрабанду белорусских сигарет на 5,64 млн евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com