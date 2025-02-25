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Очередная поучительная история

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 25.02.2025, 11:35
  • 3,108
Очередная поучительная история

Чем заканчивается сотрудничество с русскими.

У Соловьева какой-то дег*нерат рассказал очередную страшную байку о том, как украинцы убили всех, кто в Херсоне работал на Россию.

Никаких доказательств и конкретных имен, как обычно, не называют. Но если на секунду допустить, что все сказанное правда, то выходит очередная поучительная история о том, чем заканчивается сотрудничество с путинскими.

Тебя сначала внесут в списки, потом любезно передадут эти списки врагу, а сами смотаются и кинут на произвол судьбы.

В конце все это назовут «проколом».

Никогда не при каких обстоятельствах не работайте с путинской Россией!

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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