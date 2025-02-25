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Путин заявил, что готов сократить военный бюджет России

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  • 25.02.2025, 11:45
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Путин заявил, что готов сократить военный бюджет России
Фото: Getty Images

После предложения Трампа сделать это.

Правитель России Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа об уменьшении расходов на оборону РФ, США и Китая вдвое и заявил, что готов сократить военный бюджет своей страны.

Как информирует DW, об этом Путин заявил в интервью российскому телеканалу.

«Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям по этому поводу», - сказал Путин.

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