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В Копыльском районе появились удивительные скульптуры из камней

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  • 25.02.2025, 12:04
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В Копыльском районе появились удивительные скульптуры из камней

Конструкции из балансирующих камней вызвали интерес у местных жителей.

Удивительные скульптуры из камней появились в Копыльском районе Минской области. Пирамидки из балансирующих камней на больших валунах построили вдоль карьера «Копыль», которым пользуется местное предприятие, занимающееся ремонтом дорог. Сделал их мастер Юрий Ермоленко, сообщает «Еврорадио».

«Я человек творческий, поэтому идея создать арт-объект на просторах промышленного карьера пришла сразу, — говорит он в недавнем комментарии районной газете. — На удивление, конструкции из  балансирующих камней многим нравятся».

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