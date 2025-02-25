Хорошие новости из Европы Петр Герасименко, «Зеркало недели»

25.02.2025, 12:06

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Фото: Getty Images

Фридрих Мерц имеет шансы оправдать возложенные на него надежды.

После нескольких тревожных и сюрреалистичных недель Украина наконец получила хорошие новости из-за рубежа. На досрочных парламентских выборах в Германии 23 февраля победу с результатом больше 28% получил правоконсервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, который с высокой вероятностью станет новым канцлером. Появление в Германии более решительного и проукраински настроенного правительства может иметь критическое значение для безопасности Европы и Украины в условиях геополитической неопределенности.

Избирательная кампания в Бундестаг была полна интриг и отчаянных политических баталий. Она происходила на фоне усиления дискуссий о миграционной политике и безопасности. В центре внимания немецкого общества были также сложная экономическая ситуация, цены и зарплаты, вопросы внешней политики.

Дополнительным фактором влияния на избирательную кампанию в Германии стал миллиардер Илон Маск, который несколько раз публично поддержал партию AfD и заявил, что она «лучшая надежда для Германии». Впрочем, агитация скандального члена команды Трампа не помогла «Альтернативе для Германии» существенно улучшить свои рейтинги. А, возможно, даже способствовала мобилизации электората политических оппонентов.

Блок ХДС/ХСС в течение длительного времени уверенно удерживал первое место среди симпатий немцев. Результаты голосования 23 февраля подтвердили убедительную победу правоцентристов. Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые в истории получила второе место и набрала свыше 20,5% — вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца потерпела мучительное поражение и опустилась на третье место с результатом 16%. «Зеленые» тоже ослабили позиции по сравнению с 2021 годом и получили меньше 12% голосов.

Особенно напряженной была борьба среди аутсайдеров. До завершения голосования не было окончательно понятно, сколько политических сил попадет в новый состав немецкого парламента. Для Украины принципиальной угрозой была ситуация, если в Бундестаг пройдут две партии, которые испытывают явные сантименты к России и выступают за восстановление сотрудничества с Москвой. Если «Альтернатива для Германии» по всем опросам гарантированно попадала в Бундестаг, то у созданного в 2024 году Альянса Сары Вагенкхнехт (BSW) были не такие крепкие электоральные позиции.

На старте избирательной кампании казалось, что лучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер именно у леворадикального «Альянса Сары Вагенкнехт» (BSW). Но позже ситуация изменилась в худшую для партии «подруги Путина» сторону. Ее рейтинги начали ползти вниз. 23 февраля стало днем фиаско для последовательной сторонницы дружбы с Москвой: ее партия все-таки не преодолела пятипроцентный барьер. Зато «Левые» (Die Linke), которых фактически списали из высшей лиги немецкой политики, неожиданно продемонстрировали рост рейтинга почти втрое. В конце декабря социологи предсказывали этой партии 3% поддержки. Однако по итогам голосования «Левые» набрали больше 8%. Такой триумф в значительной степени стал возможным благодаря лидеру партии Хайди Райхиннек. Имея более 500 тысяч подписчиков в TikTok, она успешно привлекла молодых избирателей. Ее видео стали вирусными и охватили миллионы пользователей. Хотя «Левых» нельзя назвать сторонниками военной поддержки Украины, они все же не принадлежат к откровенным симпатикам Кремля, как в случае с Сарой Вагенкнехт.

Не удалось попасть в немецкий парламент умеренно либеральной партии «Свободных демократов» (FDP). Именно с этой политической силой связывают развал правительственной коалиции и назначение досрочных выборов. FDP не хватило буквально нескольких десятых процента, чтобы остаться в Бундестаге. Возможно, руководитель «свободных демократов» Кристиан Линднер теперь жалеет о своем ноябрьском решении уйти из рядов правительства Шольца.

Несмотря на то, что эти выборы продемонстрировали существенный рост популярности ультраправых, правоконсервативному блоку ХДС/ХСС удалось удержать лидерство и не допустить повторения того, что случилось в Австрии, где победу праздновала Австрийская партия свободы. Политические оппоненты критиковали Фридриха Мерца за совместное с AfD голосование по плану усиления контроля над миграцией в конце января. Дескать, таким поступком ХДС/ХСС предала неписаное среди немецкого политикума соглашение — не объединяться с ультраправыми. Однако такие упреки не совсем рациональны. Ведь именно благодаря смещению ХДС/ХСС из центра на правый фланг и отказу от провальной миграционной политики Ангелы Меркель партии удалось остановить неустанный рост популярности AfD. Если бы не эта идеологическая коррекция, не исключено, что «Альтернатива для Германии» могла бы выйти на первое место в избирательных гонках, что чрезвычайно усложнило бы формирование руководящей коалиции.

Примечательно, что после объявления результатов экзитполов Фридрих Мерц успокоил избирателей. Он отверг любую возможность сотрудничать с «Альтернативой для Германии». «Мы не ищем свободы и мира на коленях у Путина», — сказал Мерц вечером в воскресенье. Также политик дал понять, что отчаянная политическая борьба с СДПГ не станет препятствием для переговоров о будущей коалиции. Зато лидер AfD Алиса Вайдель тоже заявила о готовности участвовать в переговорах о создании коалиции и назвала исключение партии из этого процесса проявлением мошенничества.

Фридрих Мерц известен как политик, который поддерживает предоставление Украине крылатых ракет TAURUS. Он не скрывал шока от недавних комментариев Дональда Трампа по Украине, назвав их примером «классической подмены преступника жертвой». Также Мерц осознает необходимость восстановления военного потенциала европейских стран, которые попали в зависимость от США в обороне и стали особенно уязвимыми перед Россией. «Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США», — сказал кандидат в канцлеры после победы.

Если учесть результаты выборов, наиболее вероятным вариантом кажется формирование коалиции между двумя политическими силами — ХДС/ХСС и СДПГ. Вместе эти партии будут контролировать около 328 мест в Бундестаге при минимально необходимом количестве 316 мест. Однако здесь есть отдельные нюансы, которые носят не только идеологический, но и личный характер. Федеральный канцлер Олаф Шольц после того, как признал свое поражение на выборах, сказал, что не намерен быть членом правительства, которым будут руководить правоконсерваторы. Наверное, от лица социал-демократов переговоры о формировании коалиции будет вести министр обороны Борис Писториус. У него также есть шансы в будущем возглавить СДПГ.

Возможный, но менее вероятный сценарий — формирование коалиции в составе ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». Такая коалиция будет иметь больше голосов, но и больше идейных расхождений. Особенно по таким важным вопросам, как миграция, энергетика и экономика.

Зато альтернативные варианты правительственной коалиции в составе правоконсерваторов и «Зеленых» или с привлечением в нее «Свободных демократов» утратили актуальность, если учесть результаты выборов, поскольку «Зеленые» набрали мало голосов, а FDP оказалась за бортом Бундестага.

Последствия выборов в Германии могут выйти далеко за пределы страны и повлиять на судьбу Европы и Украины. Сейчас остро стоит вопрос, сможет ли Европа получить большую субъектность на мировой арене. Появление в Германии более решительного и проукраински настроенного канцлера может отчасти компенсировать потерю предсказуемости со стороны США в каденцию Трампа. Европе нужны сильные лидеры, готовые противостоять внешним угрозам и адекватно воспринимать внутренние проблемы Старого Света. Сотрудничество между Германией, Францией и Великобританией может стать фундаментом для усиления оборонительных возможностей Европы.

О важности выборов в Германии свидетельствует реакция генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Генсек Североатлантического альянса поздравил Фридриха Мерца и его блок ХДС/ХСС с победой. И подчеркнул, что с нетерпением будет ожидать сотрудничества в этот решающий момент для общей безопасности. «Жизненно важно, чтобы Европа увеличила затраты на оборону, и ваше лидерство будет ключевым», — написал Рютте вечером 23 февраля. Европа нуждается в лидерстве, чтобы ее голос услышали. Фридрих Мерц имеет шансы оправдать возложенные на него надежды.

Петр Герасименко, «Зеркало недели»

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