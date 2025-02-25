Два района Минска остались без света и воды
- 25.02.2025, 12:13
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Из-за аварийного отключения подстанции.
Во вторник, 25 февраля, в Первомайском и Советском районах Минска пропала электроэнергия. Как сообщил официальный телеграм-канал Советского района столицы, это было связано с аварийным отключением подстанции «Зеленый луг».
Электроэнергия отключилась в 8:47. Свет пропал не только в жилых, административных и торговых зданиях, но и в уличной сети. В результате чего ГАИ сообщала о временно неработающих светофорах на ряде улиц.
Позднее появилось сообщение, что к 9:30 большинство потребителей были подключены к электросетям. Но в УП «Минскводоканал» рассказали, что из-за проблем с электроэнергией на водозаборе № 5 «Боровляны» произошла остановка насосного оборудования.
Из-за этого в водопроводной сети в районе улиц Мирошниченко — Седых — Логойский тракт — Гамарника — Калиновского — Тикоцкого — Карбышева сегодня могут быть проблемы с качеством воды.