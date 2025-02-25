Российские морпехи решили не ехать в Курскую область и готовят «сюрприз» для командования
- 25.02.2025, 12:19
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Будет бунт?
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово пытаются перевестись в другие подразделения. Они хотят избежать отправки в Курскую область, где российские войска несут огромные потери.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
«Слухи о том, что шансов вернуться оттуда живыми практически нет, только усиливают панику среди личного состава», - отметили в «АТЕШ».
По данным движения, некоторые из этих военных уже вступили в «АТЕШ» и передают ценную информацию. В частности относительно командования части, о котором военнослужащие отзываются крайне нелестно. Ведь командование наплевательски относится к подчиненным, принуждает к штурмам и сеет страх перед саботажем среди своих же солдат.
«Детали раскрывать не будем, но значительная часть бойцов 810-й ОБрМП уже готовит «сюрпризы» для командования, которые они намерены преподнести в ближайшее время. Мы ждем новостей от наших друзей и настоятельно рекомендуем другим держаться подальше от своих командиров - скоро им будет не до вас», - сказано в сообщении.