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В Германии отвергли идею вернуть Россию в G7

  • 25.02.2025, 12:37
  • 1,924
В Германии отвергли идею вернуть Россию в G7

Заявление прозвучало на встрече министров финансов стран G20.

Россия не будет вновь принята в «Большую семерку» богатых демократий мира, как это предложил президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр финансов Германии Йорг Кукис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Осуждение G7 агрессивной войны России совершенно очевидно, особенно в третью годовщину жестокого нападения России», - заявил Кукис, добавив, что предложение Трампа не получит необходимого единогласия.

Кукис заявил, что G7 могла бы обсудить давние предложения об использовании 300 млрд долларов российских активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, «но обсуждения только начинаются. Вероятно, пока рано об этом говорить».

Мировая торговля

Кукис отправится в Кейптаун на встречу министров финансов стран G20, а министр финансов США Скотт Бессент не приедет из-за конфликта графиков.

Центральной темой встреч станет текущее состояние мировой экономики.

«Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста», - сказал Кукис. Германии «предстоит проделать большую домашнюю работу», - добавил он.

Торговой войны между США и ЕС можно избежать, поскольку обе стороны готовы к переговорам, сказал Кукис. «Никто не заинтересован в начале торговой войны».

Кукис был назначен министром финансов канцлером Олафом Шольцем в ноябре после распада правящей коалиции Шольца и должен исполнять обязанности до формирования нового правительства после воскресных выборов, на которых победу одержали консерваторы Фридриха Мерца.

G7

«Большая семерка» (G7) - это международный клуб наиболее экономически развитых стран, объединяющий: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию. В G7 также привлекают представителей Европейского Союза (но он не является полноценным членом).

В 1997 году Россию официально приняли в состав этого клуба, после чего он получил название G8 (Большая восьмерка). Это произошло в период сближения Запада с Россией после распада СССР.

В 2014 году, после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, Россию исключили из G8, и клуб вернулся в формат G7. Это было частью международной реакции на агрессивную политику Кремля.

С тех пор Россия не является членом этой группы, и возвращение ее в G7 пока не рассматривается.

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