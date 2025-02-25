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В Беларуси изменили порядок записи на апостиль

  • 25.02.2025, 12:44
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В Беларуси изменили порядок записи на апостиль

Нововведение вступает в силу с 3 марта.

С 3 марта вводится электронная предварительная запись на проставление апостиля, сообщила пресс-служба Министерства образования.

С 3 марта вводится электронная предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля на официальных бумагах учреждений образования Беларуси.

Записаться можно на сайте Министерства образования. Для этого необходимо указать вид документа и его номер. Выбор даты и времени посещения осуществляется самостоятельно из доступных дат с учетом графика приема документов.

«По электронной записи будут приниматься документы только от владельца документа и только те документы, которые указаны в форме предварительной записи. Несоответствие номера документа, указанного в форме предварительной записи, номеру предоставляемого документа для проставления апостиля влечет отказ в приеме документов», — сообщили в Министерстве образования.

До 31 марта включительно предварительная запись на проставление апостиля будет возможна и в прежнем формате — на базе Департамента контроля качества образования в дни и часы, определенные для предварительной записи.

Запись по телефону или электронной почте не осуществляется.

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