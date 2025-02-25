Гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццу 25.02.2025, 13:03

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Будет вкуснее, чем свежая.

Многие люди хотя бы иногда сталкивались с ситуацией, когда после потребления пиццы дома остаются несколько кусочков, которые уже никто не может доесть. И здесь возникает дилемма - выбросить их или оставить на завтра. Если вы выбираете второй вариант, то непременно столкнетесь с вопросом, как можно разогреть пиццу.

Неправильный разогрев пиццы может привести к тому, что она станет пересушенной и невкусной, и в таком случае ее будет просто невозможно есть. В частности, пицца может стать слишком сухой, если ее просто положить в микроволновую печь.

Фитнес-тренер Бек Хардгрейв, которая регулярно рассказывает о еде, фитнесе и образе жизни на своей странице в TikTok, рассказала о своем методе «оживления» вчерашней пиццы, пишет The Mirror.

Она посоветовала погрузить кусочки пиццы в воду перед тем, как положить ее на сковородку или поместить в микроволновку или духовку.

«Если вы погрузите пиццу в воду перед тем, как разогревать ее в микроволновке или другим способом, она окажется такой же свежей, как и тогда, когда вы ее купили», - рассказала фитнес-тренер.

Желая попробовать это на себе, Бек погрузила свой кусочек в воду, а затем на три минуты положила его в свою фритюрницу.

После этого она поделилась результатом со своими подписчиками. Фитнес-тренер отметила, что кусок пиццы, который она разогрела таким способом, имел такой же вкус, как и накануне вечером, когда пицца была только что из коробки. Также она сказала, что мясо стало однозначно более хрустящим.

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