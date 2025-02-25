WSJ: Украина обеспечена оружием до 2026 года
- 25.02.2025, 13:04
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Байден успел заключить важные контракты.
Украина получит значительную поддержку в виде оружия и боеприпасов от США, что поможет ей сохранить военный потенциал до 2026 года.
Это решение было принято администрацией Байдена перед его уходом с поста.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Администрация Байдена подписала контракты с американскими оборонными предприятиями на поставку для Украины различных видов военной техники, включая боеприпасы, комплектующие для перехвата воздушных угроз и транспортные средства.
Эти поставки продолжатся до 2026 года и призваны поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Без этой помощи, по мнению западных экспертов, Украина могла бы столкнуться с нехваткой боеприпасов и не смогла бы использовать самое современное вооружение.
Президент Украины Владимир Зеленский уже испытывает давление со стороны администрации Трампа, которая угрожает пересмотреть военную помощь.
В условиях продолжающейся войны с РФ такая поддержка остается критически важной для Киева, который рассчитывает на укрепление своих позиций на фронте.