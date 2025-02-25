Канада ввела санкции против племянницы Путина и 109 теневых танкеров 25.02.2025, 13:32

Новые ограничения коснулись более 70 физлиц и компаний.

Власти Канады вслед за Евросоюзом, Австралией и Великобританией расширили санкционные списки против России. Новые ограничения коснулись более 70 физлиц и компаний, а также свыше ста «теневых» танкеров РФ. Санкции приурочили к третьей годовщине начала войны в Украине, пишет The Moscow Times.

Под канадскими санкциями оказались племянница президента РФ Владимира Путина замминистра обороны Анна Цивилева, ее сын от первого брака Дмитрий Логинов и муж — глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, а также руководитель «Института развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, журналист и телеведущий Владимир Познер, президент федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, основатель «Русской медной компании» (РМК) миллиардер Игорь Алтушкин, политтехнолог Илья Гамбашидзе, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и другие. Кроме того, под новые санкции попал журналист из Германии Хуберт Зайпель, написавший две книги про Владимира Путина за гонорар от миллиардера Алексея Мордашова.

На сайте правительства Канады говорится, что новые фигуранты санкционного списка поддерживают вторжение РФ в Украину, помогая российскому ВПК, а также принимают участие в «незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей на временно оккупированных территориях или способствуют усилиям России по распространению пропаганды с целью манипулировать общественным мнением».

Санкции также были введены против Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), фонда имени Ахмата Кадырова, «Русской медной компании» (РМК), детского лагеря «Артек», АНО «Диалог», «Института развития интернета», которые занимаются поддержкой пропагандистских проектов Кремля, в том числе на тему войны в Украине.

Кроем того, под ограничения попали 109 судов из «теневого флота» России, самый старый из которых — 1978 года сборки.

Новые ограничения введены с целью «сохранить давление на Россию», сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В перечень включены лица и организации, «оказывающие поддержку военно-промышленной базе Кремля», отметил он.

Накануне самые крупные за время войны пакеты антироссийских санкций ввели Великобритания и Австралия, также о 16-м пакете санкций против РФ объявил ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com