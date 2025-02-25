Куда белорусам выгоднее поехать на море? 1 25.02.2025, 13:43

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Турагент раскрыла цены на Турцию, Египет и еще 6 направлений в 2025 году.

Планируете отпуск на море? Вопрос цены и выбора всегда актуален для белорусов. Журналистка Telegraf.news обратилась к туристическому агенту, чтобы узнать, на что придется изрядно потратиться, а какие направления окажутся самыми бюджетными.

С вылетом из Минска

Наша собеседница отметила, что в 2025 году количество стран, доступных для отдыха на море прямыми рейсами из Минска, не так много, как хотелось бы. Однако выбрать подходящий вариант можно практически для любого бюджета.

Если авиатуры окажутся слишком дорогими, стоит рассмотреть автобусные туры или комбинированные программы, которые включают как экскурсии, так и отдых на море.

«Сейчас как раз идет очередной этап раннего бронирования. И чем ближе к вылету/выезду, тем выше будут цены», — напомнила она.

Поэтому если уже знаете точные даты отпуска и планируете провести их на море, подумайте об этом уже сейчас.

Что в топе у белорусов?

Самыми популярными странами для отдыха жителей Беларуси все так же остаются Турция и Египет. Их выбирает большинство семей, подчеркнула специалист туристической отрасли.

«Это полнопакетные туры с заветным питанием «все включено», когда не нужно думать о том, где бы сегодня покормить семью и во сколько это обойдется, чем развлечься и куда сходить: детские клубы, аниматоры и вечеринки для детей и взрослых, спа-салоны для мамы, бар на пляже для папы — каждый найдет занятие по душе. Словом, эти страны всегда хорошо закрывают потребности всех категорий отдыхающих», — пояснила Вероника Семенча.

Однако вопрос, как всегда, в цене. К ним и перейдем более подробно.

Египет

По словам турагента, путевка к Красному морю обойдется семье из 2 взрослых и ребенка до 12 лет примерно в 2700$ за 7 ночей. В стоимость входят:

• прямые перелеты с багажом в обе стороны;

• трансфер из аэропорта туда и обратно;

• проживание в отеле 4*;

• первая береговая линия с аквапарком, детским клубом и другими разнообразными развлечениями для детей и взрослых;

• питание по системе «все включено»;

• медицинская страховка.

Турция

С теми же вводными данными, как в Египте, белорусам придется заплатить от 2400 € и выше за отдых в Турции, отметила Вероника Семенча.

ОАЭ

А для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, можно рассмотреть отличную альтернативу — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Правда, специалист порекомендовала отправляться туда не летом, а пораньше, в конце весны. Например, в мае. Причина — сильная жара.

«Здесь за 2900$ с таким же составом пакетов, как в предыдущих вариантах, можно взять отель на Индийском океане, но уже без аквапарка. Зато номер будет с видом на океан», — живописала Вероника Семенча.

Средний Восток

Также можно попробовать оценить Катар или новинку этого сезона — Оман. Однако и их, по наблюдению специалиста, лучше брать не летом, а весной и даже осенью.

«В апреле «все включено» в Омане будет стоить от 2500$ на 9 ночей за двоих взрослых. Катар — от 1800$ за 7 ночей на двухразовом питании с отелем 3* на второй береговой линии, но с бесплатным входом в пляжный клуб», — обрисовала агент.

Азербайджан

В качестве альтернативы турагентства предлагают также Азербайджан. Тут Вероника Семенча посоветовала присмотреться к неплохим вариантам комби-туров: экскурсий с морем.

Вместе с тем она отметила, что в данном направлении регулярные перелеты, поэтому цены будут постоянно варьироваться.

«Пока стоимость путевки в июне в Азербайджан на 2 взрослых остановилась на отметке от 1700$».

Что еще нужно знать?

Также Вероника Семенча акцентировала внимание на том, что разделение стран на дорогие и бюджетные варианты отдыха — лишь условное.

«Даже в Грузии можно найти отель, который будет отвечать VIP-запросу и стоить, как Египет или Турция на «все включено». И наоборот, все очень индивидуально», — заключила турагент.

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