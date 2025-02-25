Польша предоставит больше терминалов Starlink для поддержки Украины 25.02.2025, 13:51

Этот шаг очень важен для успешного удержания фронта.

Польша увеличивает количество терминалов Starlink для обеспечения стабильной связи на фронте. Этот шаг имеет важное значение для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Puls Biznesu.

Польша вскоре увеличит количество терминалов Starlink, предоставленных Украине для обеспечения связи в условиях войны.

Вице-премьер-министр и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский подчеркивает, что эта услуга является критически важной для укрепления обороноспособности Украины.

На конец 2024 года Польша передала Украине 24 400 терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска. В ноябре 2024 года была заказана новая партия терминалов, которые постепенно поступают в Украину.

Польша одалживает терминалы, такой подход позволяет избежать налоговых и юридических осложнений. Терминалы обеспечивают важную связь для украинской армии на фронте. Количество меняется в зависимости от потребностей, и часть терминалов была уничтожена во время боевых действий.

«Польша поставляет интернет украинскому обществу и армии. Благодаря Starlink Украина успешно удерживает фронт», - отметил Гавковский.

Польская поддержка имеет особое значение: устройства, предоставленные Польшей, составляют половину всех работающих терминалов Starlink в Украине.

Стоимость обслуживания и закупки новых терминалов Польшей в 2024 году составила 120,66 млн злотых, а на 2025 год запланирована трата 186,8 млн злотых.

Напомним что, ранее СМИ сообщали, что США якобы предупредили Украину о возможном отключении Starlink в случае отказа от соглашения по ископаемым. В Польше уже отреагировали на эти слухи, заявив, что именно их страна заключила соглашение, что ставит под сомнение возможную его отмену.

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