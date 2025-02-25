закрыть
25 февраля 2025, вторник, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске за политику судили сотрудницу «Пеленга»

3
  • 25.02.2025, 13:54
  • 2,974
В Минске за политику судили сотрудницу «Пеленга»
Каринa Протащик

Дело рассматривала «судья» Любовь Симахина.

29-летнюю сотрудницу компании «Пеленг» Карину Протащик осудили на два года лишения свободы. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, наносящим вред Беларуси), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд над девушкой начался 3 февраля в Минском городском суде. Дело Карины рассматривала Любовь Симахина.

Неизвестно точно, когда ее задержали — последняя активность в соцсетях Карины была более полугода назад. Примерно в то же время, в июле 2024 года, происходило массовое преследование сотрудников «Пеленга».

С 2017 года Протащик работала на «Пеленге». Последнее время — контролером оптических деталей и приборов 5 разряда в бюро технического контроля оптического и космического производства. Она занималась проверкой качества оптических изделий.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук