В Минске за политику судили сотрудницу «Пеленга»3
- 25.02.2025, 13:54
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Дело рассматривала «судья» Любовь Симахина.
29-летнюю сотрудницу компании «Пеленг» Карину Протащик осудили на два года лишения свободы. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, наносящим вред Беларуси), сообщает правозащитный центр «Вясна».
Суд над девушкой начался 3 февраля в Минском городском суде. Дело Карины рассматривала Любовь Симахина.
Неизвестно точно, когда ее задержали — последняя активность в соцсетях Карины была более полугода назад. Примерно в то же время, в июле 2024 года, происходило массовое преследование сотрудников «Пеленга».
С 2017 года Протащик работала на «Пеленге». Последнее время — контролером оптических деталей и приборов 5 разряда в бюро технического контроля оптического и космического производства. Она занималась проверкой качества оптических изделий.