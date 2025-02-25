В Минске за политику судили сотрудницу «Пеленга» 3 25.02.2025, 13:54

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Каринa Протащик

Дело рассматривала «судья» Любовь Симахина.

29-летнюю сотрудницу компании «Пеленг» Карину Протащик осудили на два года лишения свободы. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, наносящим вред Беларуси), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд над девушкой начался 3 февраля в Минском городском суде. Дело Карины рассматривала Любовь Симахина.

Неизвестно точно, когда ее задержали — последняя активность в соцсетях Карины была более полугода назад. Примерно в то же время, в июле 2024 года, происходило массовое преследование сотрудников «Пеленга».

С 2017 года Протащик работала на «Пеленге». Последнее время — контролером оптических деталей и приборов 5 разряда в бюро технического контроля оптического и космического производства. Она занималась проверкой качества оптических изделий.

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