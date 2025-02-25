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Forbes: Скоро вместо ослов армия Путина будет идти в бой на ховербордах

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  • 25.02.2025, 13:55
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Forbes: Скоро вместо ослов армия Путина будет идти в бой на ховербордах

Признаков ускоряющейся демеханизации все больше.

На днях в Сети появились кадры с российскими оккупантами и ослами, которых они в шутку назвали своим новым транспортом. В России действительно наблюдаются проблемы с бронетехникой, однако это не означает, что солдаты будут ехать в бой на ослах. Более вероятный вариант — ховерборды, информирует ресурс Forbes.

Однако это также не означает, что враг собирается прибегать к радикальным мерам, таким как использование в боях ослов и лошадей.

Не исключено, что российские военные просто воруют животных у мирного населения Украины. Также враг может использовать животных для своих экспериментов, бросая их в бой против ВСУ.

Сейчас армии Путина приходится идти в бой пешком, а некоторых солдат даже отправляют в атаку на костылях. Лишь изредка российские военные могут рассчитывать на такую «привилегию», как доставка к передовой на бронемашинах.

Тем временем российские логисты также испытывают нехватку автотранспорта и переходят на снабжение боевых формирований с помощью ослов.

Лошади все чаще появляются на российской стороне линии фронта. Стоит отметить, что американская армия также использовала ослов как гужевой транспорт во время войны в Афганистане. Более того, морпехи иногда применяли их в боевых операциях.

Однако, в отличие от США, российские военные не просто используют ослов для передвижения по пересеченной местности, что логично для вьючных животных, нет, они широко задействуют животных, и это явный признак ускоряющейся демеханизации российской армии, поскольку ее дорогостоящая война в Украине продолжается уже четвертый год.

Ховерборд — это вымышленное устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора. Он может парить на высоте около 7 см над землей. Фигурирует в фильме «Назад в будущее».

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