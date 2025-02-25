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В Минэнерго рассказали, что стало причиной аварии электросетей в Минске

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  • 25.02.2025, 14:05
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В Минэнерго рассказали, что стало причиной аварии электросетей в Минске

Авария повлияла на движение общественного транспорта.

В Минэнерго рассказали, что стало причиной аварии электросетей в Минске. На линии электропередачи «Минск Северная — Минск Восточная» обнаружен обрыв провода в пролете опор. Он и стал причиной нарушения электроснабжения.

Происшествие случилось во вторник в 08:47. Из-за упомянутого обрыва отключилось оборудование на подстанции «Зеленый луг». В результате электричество и вода исчезли в Первомайском и Советском районах столицы. Свет вернули в 09:29.

Авария повлияла на движение общественного транспорта в Минске. На водозаборе № 5 «Боровляны» произошла остановка насосного оборудования, и «Минскводоканалу» пришлось запускать насосы и восстанавливать давление в водопроводной сети.

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