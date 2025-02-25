Вопросы в деталях 3 Юрий Бутусов

25.02.2025, 14:14

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Юрий Бутусов

Почему соглашение об ископаемых стратегически важно для Украины.

Соглашение с США по совместной эксплуатации полезных ископаемых стратегически выгодно для Украины, вопросы могут быть только в деталях, для этого и существует дипломатия. Подобные соглашения президенты США заключали с союзниками и раньше.

Самое известное соглашение — «дестройеры в обмен на базы» в 1940-м году между США и Великобританией. Эти страны максимально близки и родственны, и они воевали как союзники в Первой мировой войне, но во Вторую мировую США вступили только через два года и только после нападения Японии и объявления войны Германией, поскольку сильные изоляционистские настроения в американском обществе не давали возможность президенту Рузвельту оказывать помощь иным образом.

Вот как это соглашение описывает в своих мемуарах премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. 15 мая 1940-го Черчилль обратился к президенту США Рузвельту с просьбой передать Британии 50 старых кораблей класса дестроер:

«В Вашингтоне мы получили предложение о передаче нам 50 старых американских дестроеров в обмен на несколько баз на Вест-Индских и Бермудских островах. Конечно, не было никакого сравнения между внутренней ценностью этих малоэффективных кораблей и стратегической безопасностью, которую получали США в виде баз. Однако угроза вторжения делала нашу потребность неотложной. Мы верили, как и всегда, что существование Англии связано с существованием США, поэтому я и мои коллеги считали, что пребывание этих баз в руках американцев было бы очевидным преимуществом. Поэтому я не рассматривал этот вопрос с узко английской точки зрения.

Была еще одна более весомая причина, чем наша потребность в дестроерах. Передача Великобритании 50 американских военных кораблей была явно не нейтральным шагом со стороны США. С точки зрения всех исторических понятий это могло служить для немецкого правительства оправданием, чтобы объявить США войну. Передача дестроеров, безусловно, приблизила США к нам и к войне, этот шаг стал одним из первых в длинной цепочке все менее и менее нейтральных действий, которые оказали нам исключительную услугу.

Президент, которому приходилось считаться с Конгрессом, был, конечно, вынужден представлять это соглашение как чрезвычайно выгодное дело.

Мысль о сдаче в аренду какой-то части этих исторических территорий вызвала большое беспокойство среди парламентариев и правительства, и если бы этот вопрос был представлен как обычная распродажа британских владений в обмен на 50 дестроеров, это бы вызвало сильное сопротивление. Вот почему я пытался объяснить эту сделку высокими соображениями, на что имел полное право, потому что она поддерживала общие интересы англоязычных стран.

Так мы получили 50 американских дестроеров. Мы предоставили США в аренду на 99 лет военно-воздушные и военно-морские базы в Вест-Индии и на Ньюфаундленде. Все это я рассматривал как параллельные шаги и жесты доброй воли. Президент решил более приемлемым представить это Конгрессу как нечто целостное. Никто не противоречил друг другу, и обе страны были довольны. Последствия этого для Европы оказались очень значительными».

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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