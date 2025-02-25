Белорусская пенсионерка стала брокером в 80 лет, но что-то пошло не так 6 25.02.2025, 14:25

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Она инвестировала в акции «Газпрома».

Очередная пожилая женщина попалась на удочку аферистов. Причем она сама ввязалась в биржевые торги. Уникальность этой истории в том, что «брокеру» уже 80 лет.

Дело было так. Пенсионерка нашла в интернете объявление о «выплатах населению», кликнула на него. С ней оперативно связался «консультант» и объяснил, что деньги можно получить путем торгов на бирже.

Женщина перевела Br3000. После этого ей сообщили, что средства якобы заблокированы, но волноваться не стоит, необходимо немного подождать.

Пенсионерка же горела желанием быстро разбогатеть, поэтому стала искать другие подобные объявления в интернете. В итоге решила инвестировать в акции «Газпрома».

Как и в предыдущем случае, очень быстро объявился «консультант», который помог ей начать новые торги. Женщина вносила платеж за платежом. Ее убеждали, что прибыль увеличивается и нужно продолжать вкладывать.

За несколько дней пенсионерка отправила злоумышленникам почти Br50 тыс. Эта сумма могла оказаться еще больше, если бы не бдительная родственница, у которой 80-летняя пенсионерка попросила одолжить денег.

Обратиться в правоохранительные органы пожилую женщину убедила невестка. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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