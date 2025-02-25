закрыть
25 февраля 2025, вторник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский парламент: Зеленский — абсолютно легитимный президент

3
  • 25.02.2025, 14:33
  • 2,618
Украинский парламент: Зеленский — абсолютно легитимный президент

Выборы во время войны невозможны.

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны, сообщает New Voice.

За соответствующее постановление № 13039 со второго раза проголосовали 268 депутатов.

Юридическое название документа: «Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ».

В заявлении говорится, что Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский были избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей, которые признало все международное сообщество.

Рада констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины.

«Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны, Верховная Рада заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента объявит проведение выборов президента и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами», — отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что заявления о якобы «нелегитимности» украинской власти распространяются российской пропагандой с целью отвлечения внимания от нелегитимности российского диктатора Владимира Путина.

Постановление подчеркнуло, что мандат президента Владимира Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой.

«Парламент акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — добавили в заявлении.

24 февраля Рада провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ. Постановление поддержали 218 нардепов при минимально необходимых 226.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук