Украинский парламент: Зеленский — абсолютно легитимный президент 3 25.02.2025, 14:33

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Выборы во время войны невозможны.

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны, сообщает New Voice.

За соответствующее постановление № 13039 со второго раза проголосовали 268 депутатов.

Юридическое название документа: «Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ».

В заявлении говорится, что Верховная Рада и президент Украины Владимир Зеленский были избраны на свободных, прозрачных, демократических выборах с приглашением международных наблюдателей, которые признало все международное сообщество.

Рада констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины.

«Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны, Верховная Рада заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента объявит проведение выборов президента и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами», — отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что заявления о якобы «нелегитимности» украинской власти распространяются российской пропагандой с целью отвлечения внимания от нелегитимности российского диктатора Владимира Путина.

Постановление подчеркнуло, что мандат президента Владимира Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой.

«Парламент акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — добавили в заявлении.

24 февраля Рада провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ. Постановление поддержали 218 нардепов при минимально необходимых 226.

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