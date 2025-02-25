Politico: Европа рассматривает передачу Украине «секретного оружия» 25.02.2025, 14:40

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ЕС находится в выгодном положении.

Президент США Дональд Трамп действует так, будто у него на руках «все карты» для успешных переговорах о прекращении войны в Украине. Но «в рукаве» у Брюсселя «есть секретное оружие на 200 млрд евро. Об этом пишет Politico.

После того, как 18 февраля представителей ЕС исключили из переговоров США с Россией о прекращении войны, европейские правительства могут пойти на «ядерный вариант», отмечает издание. То есть конфисковать российские суверенные активы, которые были заморожены после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.

Но ЕС в выгодном положении, поскольку львиная доля этих средств — около 200 млрд евро — хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, в США находится лишь 5 миллиардов замороженных средств РФ.

Изъятие этих активов — радикальный вариант, который почти наверняка гарантирует Европе место за столом переговоров после того, как США и Кремль решили вести переговоры в Эр-Рияде без представителей европейского континента.

Но пока министры финансов и управляющие центральных банков собираются в Южной Африке на саммите G20, правительства ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, докажет ли размораживание этих фондов Трампу, что у Брюсселя все еще есть рычаги влияния, или же это обернется против него.

На фоне надвигающейся угрозы остановки помощи Украине со стороны США ястребы по отношению к России утверждают, что размораживание наличных и передача их Киеву позволят охваченной войной стране одержать верх на поле боя и противостоять требованиям Трампа прекратить войну.

«[С замороженными российскими активами] мы можем заменить поддержку США, если США не будут поддерживать Украину. У нас есть замороженные российские активы в Европе на сумму 300 миллиардов евро, и нам нужно их использовать», — заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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