«Не понимала, что делать с миллионом» 1 25.02.2025, 14:52

Белорусы рассказали, как живут с крупными выигрышами.

Получить квартиру в Минске за пачку макарон или миллион в один клик? Звучит как фантастика, но все это реальные истории. К примеру, медсестра Яна выиграла миллион в онлайн-лотерее. Владислав купил измельчитель для пищевых отходов на маркетплейсе — и обзавелся новенькой машиной. А многодетная мама Олеся из Могилева всю жизнь работала на заводе и жила в общежитии, пока внезапно не стала счастливой обладательницей квартиры в столице. Сложно передать ощущения, когда деньги буквально падают с неба, но вот что с ними делать и как не потерять — другой вопрос. Белорусы рассказали «Онлайнер», как жить с крупными выигрышами.

«Не понимала, что делать с миллионом»

Яна, 25-летняя медсестра из Минска, даже представить себе не могла, что когда-нибудь станет миллионершей.

А началось все с того, что коллега показала девушке онлайн-игру. Периодически Яна играла — в свободное время и ради развлечения.

— Спустя полгода в игре у меня накопилось множество «камней», которые можно было обменять на шансы. Коллега подталкивала: «Ну обменяй же, ведь как раз сейчас среди игроков разыгрывают миллион рублей», — рассказывает Яна. — Я отшучивалась: мол, если миллион достанется мне, обещаю поделиться выигрышем. Разумеется, не верила во все это, думала, что такие розыгрыши придумывают для простачков.

Вечером 29 декабря 2023-го, перед Новым годом, Яна в гостях болтала с подружкой. Вдруг звонок с незнакомого номера.

— Когда сказали, что я выиграла миллион, земля ушла из-под ног. Я подумала, что кто-то прикалывается. Но подружка тут же открыла трансляцию розыгрыша в YouTube, и стало очевидно, что это правда.

После звонка я сидела и смотрела в одну точку. Плакала и не понимала, что происходит. Вышла на балкон подышать воздухом. В тот момент было ощущение, что моя жизнь вот-вот перевернется с ног на голову. Ехала домой, всю дорогу пересматривала этот прямой эфир и просто лила слезы.

На следующий день Яне стали писать знакомые, спрашивать, действительно ли она выиграла миллион. Сама же девушка две недели жила с неясными ощущениями: она не верила в чудо, которое произошло.

И только в середине января, когда кругленькая сумма пополнила счет, Яна поверила своему счастью. В ее распоряжении оказался эквивалент более чем 300 тысячам долларов.

— Честно говоря, это непросто психологически, когда на голову вдруг сваливается такая сумма. Поначалу я их вообще не трогала, не знала, что с ними делать. В первое время даже боялась выходить на улицу. Переживала: только выйду — тут же найдутся какие-нибудь недоброжелатели. Меня действительно стали узнавать на улице, особенно в моем родном городке, в Ошмянах. Никто не подходил, но косые взгляды я ловила постоянно: всем было интересно.

Когда первый шок от выигрыша прошел, Яна закрыла все кредиты — свои и родителей. Потом занялась поиском двухкомнатной квартиры в Минске — с хорошим ремонтом и бытовой техникой. До этого девушка жила в съемном жилье.

Затем Яна вместе с родителями отправилась в путешествие на Шри-Ланку, к океану, а ведь до выигрыша ни разу не была даже на море.

Жизнь налаживалась. Яна купила машину своей мечты — BMW. Помогла родителям благоустроить дом в Ошмянах. Солидную часть денег отдала на реабилитацию брату знакомой, который не по своей вине попал в ДТП и после этого не мог двигаться и разговаривать. Сейчас парню гораздо лучше, хотя он и не восстановился полностью.

— Деньги подсвечивают, кто действительно друг, а кто лишь пытался им казаться. Круг общения сузился, потому что люди начали раскрываться по-разному, — признается девушка. — Кто-то говорил, что большие деньги снесут мне крышу. Но по факту я осталась тем же добрым и открытым человеком, которым была и до миллиона. Близкие друзья, наоборот, поддержали: говорят, я как никто заслужила этот выигрыш. До него у меня в жизни было немало проблем — и в отношениях, и в целом.

Яна признается, что большие деньги действительно меняют человека — по крайней мере ее они изменили. Это отражается и на внешности, и на характере.

— Не могу сказать, что я стала транжирой. Просто сейчас не смотрю на цены и, условно говоря, выбираю молоко не дешевле, а полезнее. То же самое с одеждой: если раньше ехала на рынок, сейчас могу купить джинсы и за 200 рублей в магазине, если они мне понравились и сели по фигуре. Стало больше возможностей следить за внешностью. Могу позволить себе услуги косметолога и более качественную косметику.

Мировоззрение Яны, говорит она, тоже поменялось. Раньше девушка зависела от чужого мнения, чувствовала себя неуверенно. Сейчас, по ее словам, появилась внутренняя расслабленность и опора, уверенность в завтрашнем дне.

— Я стала смелее, и сейчас мне абсолютно все равно, что подумают обо мне люди. Оказывается, жизнь от зарплаты до зарплаты и неуверенность в будущем действительно угнетают. Раньше я постоянно думала, как заработать больше и накопить на собственную квартиру. У меня простые родители, и мама всегда шутила: мол, возвращайся [из Минска] домой [в Ошмяны], потому что максимум, который мы можем позволить себе в столице, — это купить будку за МКАД. К счастью, сейчас у меня есть силы подумать о каких-то более глобальных вещах.

В месяц Яна тратит не больше 1000 долларов. Деньги, смеется она, склонны заканчиваться: уже осталась половина выигрыша.

Сейчас девушка думает над тем, как их приумножить.

— Многие спрашивают, почему я до сих пор не уволилась. Да, я сажусь в «бэху» и еду на работу, где получаю примерно 500 долларов в месяц. Но мне нравится работать медсестрой. Я позволила себе брать меньше суточных смен и не «упахиваюсь», но мне нравится помогать людям. Сейчас планирую получить категорию, а дальше будет видно.

В планах у девушки начать собственное дело. Оно тоже будет связано с медициной, но раскрывать подробности Яна пока не хочет.

— До выигрыша я жила одним днем, и в этом плане ничего не поменялось, — признается наша героиня. — Деньги и вправду не самое главное в жизни. Да, со мной произошло чудо, которого я не ждала. Но, что интересно, я не стала играть дальше ради нового выигрыша. Нужно верить в лучшее, но не питать иллюзий и в большей степени полагаться на себя.

«Первое время не могла уснуть: мой выигрыш — квартира в Минске!»

Сорокатрехлетняя Олеся из Могилева работает на заводе машинистом насосных установок. Признается, что физически ей тяжело, но за 20 лет уже привыкла. Женщина постоянно ходит в сетевой магазин у дома, с какого-то момента — уже примерно восемь лет — участвует и в акциях — рекламных играх ритейлера. Вспоминает, что не раз понемногу везло: то 5 рублей выиграет, то 10, а однажды — и целых 100.

— Идешь в магазин и все равно покупаешь необходимые в хозяйстве продукты: кофе, подсолнечное масло, макароны. Просто я смотрела, чтобы они обязательно участвовали в игре, — рассказывает Олеся. — Сложно объяснить, но где-то в глубине души интуиция подсказывала: надо пробовать. А сыновья (их у меня трое) смеялись, что я слишком доверчива: верю в какие-то чудеса.

Олеся живет в общежитии семейного типа от завода. Раньше мечтала о своей квартире — чтобы была возможность забрать к себе из старого деревенского дома маму. К сожалению, мама до этого не дожила, четыре года назад ее не стало.

В ноябре прошлого года, в обычный рабочий день Алесе позвонили на мобильный. Незнакомый номер, минский. «Мошенники», — подумала женщина. Но звонили так настойчиво, что пришлось ответить.

— Объяснили, что звонят насчет розыгрыша рекламной игры. Я даже узнала голос ведущего. Попросили выйти на связь по видео в мессенджере. Уже тогда я поняла, что выиграла что-то крупное. И мне сообщают: придется сменить место жительства, потому что мой выигрыш — квартира в Минске!

Я была в шоке. Положила телефон, разрыдалась, позвонила сыну, который тоже работает на заводе. Он сначала испугался, потом посмеялся, потому что не поверил. А когда перепроверил на сайте игры, сам был в шоке.

Олеся стала приходить в себя, когда ей начали звонить друзья и знакомые, поздравлять.

— Это такой приятный мандраж, когда внутри все дрожит от волнения, эмоций и счастья. Первое время не могла уснуть.

Уже в течение недели женщина поехала смотреть новое жилище. Это оказалась студия на 43 квадратных метра в спальном районе. Да, с бетонными стенами под отделку, зато своя.

Она долго думала, что делать с квартирой. У старших сыновей уже свое жилье. Переезжать Олеся не хотела: «Здесь у меня налаженная жизнь, все самые близкие рядом». Решила: надо продавать. Около месяца назад выставила объявление. Пока покупатель не нашелся.

На деньги, которые женщина получит от продажи квартиры, она планирует купить жилье в Могилеве. Наконец у нее появится своя крыша над головой.

— Это просто чудо, иначе я сказать не могу, — делится впечатлениями Олеся. — Я еще больше поверила, что есть что-то выше и сильнее нас. Главное, всей душой верить в мечту и жить с чистым сердцем. И если человек действительно в чем-то нуждается, оно обязательно рано или поздно придет.

Женщина признается, что она и сейчас продолжает участвовать в рекламной игре. И в глубине души верит, что удача может снова улыбнуться ей.

«Не пришлось копить годами»

А вот 24-летний Владислав из Минска в декабре 2023 года неожиданно стал счастливым обладателем новенького автомобиля FAW Bestune T77, который перед Новым годом разыграл крупный беларусский маркетплейс товаров и услуг.

Парень занимается металлообработкой на заводе, и для него машина — самая дорогая вещь за всю жизнь.

Начиналось все по классике: звонок, незнакомый голос, шок…

— Сначала я подумал, что это служба техподдержки: может, тестируют сайт или приложение. А потом заговорили про розыгрыш четырех айфонов, — вспоминает молодой человек. — Когда сказали, что я стал одним из призеров, мысленно уже прокручивал в голове, что буду делать с айфоном. Но потом меня будто ведром холодной воды облили: «Вы выиграли главный приз — машину».

В тот момент парень был дома, что-то готовил. Не особо обрадовался: все еще склонялся к тому, что это какой-то розыгрыш. Но посыпались звонки от знакомых: на сайте маркетплейса уже была его фамилия.

Самое интересное, что новенькое авто досталось ему случайно.

Парень давно хотел приобрести пищевой измельчитель в мойку для отходов, но ждал скидки. Дождался — купил за 250 рублей вместо 400. Но измельчитель не подошел к мойке, пришлось заказывать еще и ее. Как раз таки эта случайная и совсем не запланированная покупка принесла ему более ценную вещь.

— Первая мысль была: а что мне теперь делать с целой машиной? Это же не брелок какой-то. Я не автолюбитель, и хранить ее мне негде. Я вообще полный ноль в машинах, ездить не умею и за рулем никогда не сидел. Сначала хотел продать, но хорошо, что этого не сделал.

В автоцентр Владислав приехал на автобусе с младшим братом. Документы подписали, но понадобилось время, чтобы зарегистрировать машину и забрать ее. Первое время авто стояло на платной крытой парковке у торгового центра, позже переехало во двор.

Машина замотивировала парня получить права.

— Оказалось, сама по себе езда — это увлекательный и даже медитативный процесс. Сейчас не нужно мерзнуть на автобусных остановках и толкаться в троллейбусах. Машина дает удобство: в любой момент можно загрузиться с семьей и куда-нибудь поехать, хорошо провести время.

Парень признается, что выигрыш помог ему стать чуть ответственнее, ведь сейчас ему нужно хоть немного разбираться в авто, понимать, какое масло купить и куда его лить. Плюс обслуживание и затраты на топливо — отдельная статья расходов, которая тоже требует постоянного контроля.

— Честно говоря, с тех пор как я выиграл машину, жизнь поменялась в лучшую сторону. Я до сих пор в восторге. Особенно с учетом того, что она упала с неба, а не пришлось годами зарабатывать и копить деньги.

Я думаю, что всегда нужно надеяться на лучшее, и тогда все будет хорошо.

«Люди не знают, что делать с деньгами»

О том, как грамотно распорядиться деньгами, которые упали с неба, журналисты спросили финансового консультанта Владислава Житко.

— В первую очередь стоит задать себе вопрос «А чего я хочу от жизни сейчас, когда у меня есть эти деньги?», — убежден эксперт.

По его мнению, за всю жизнь человек способен перейти лишь на одну ступень социальной лестницы: либо подняться вверх, что происходит нечасто, либо спуститься вниз. Все же чаще люди всю жизнь остаются на одном и том же уровне.

— По сути, все накопления делаются для того, чтобы улучшить качество жизни и перейти на следующую ступень. И крупный выигрыш, который неожиданно сваливается на голову, стоит воспринимать как экономию времени на то, чтобы эту ступеньку преодолеть. Очень глупо потратить весь выигрыш и остаться там же, где вы были до этого. Но еще хуже скатиться вниз.

Владислав рассказывает, что многое зависит от уже сформировавшихся финансовых привычек счастливчика. Если человек привык сорить деньгами, то с большой вероятностью он так же поступит и с выигрышем.

По словам эксперта, если вам на голову сваливается квартира или машина, а не круглая денежная сумма, стоит хорошо подумать, прежде чем продавать их.

— Конечно, если у вас уже есть машина, то от ненужной надо избавляться. Также стоит посчитать, не ударит ли содержание этой машины по кошельку. Посмотрите, сколько денег потребует ремонт в новой квартире. Если у вас подрастают дети, то, конечно, стоит подумать о них и сэкономить им 20 лет жизни, которые они потратили бы на зарабатывание на свое жилье.

Самая частая ошибка, которую совершают люди, когда получают на руки крупную сумму денег, — они резко начинают жить на широкую ногу и моментально спускают все деньги.

— Иногда люди бездумно вкладываются в активы, а потом не знают, что с этим делать, — продолжает эксперт. — Предположим, человек выигрывает миллион долларов и покупает себе десять огромных домов. Все они требуют содержания, ремонта и постоянного обслуживания. Сдать или продать такие дома сложно. Получается, это замороженные активы, в них нет перспектив.

Похожий пример Владислав приводит и с машинами. К примеру, вы решили, что каждому члену семьи нужно по авто. Соответственно, стоит сразу закладывать дополнительные расходы на обслуживание и топливо.

— Крупный выигрыш можно рассматривать как прекрасную возможность взять паузу на работе и, например, поискать место получше, если вы всегда хотели больше зарабатывать. Или приобрести новые навыки, поучиться. Вообще, это прекрасный шанс пожить спокойно, замедлиться, понять, чего вы хотите на самом деле. К сожалению, в суете люди очень часто живут по наитию, не задумываются о будущем.

Владислав считает, что даже условно небольшой суммы в 10 тысяч беларусских рублей хватит на то, чтобы качественно улучшить свою жизнь в дальнейшем, если грамотно распорядиться этими деньгами.

— Долгосрочная польза точно будет, если вкладывать деньги в себя и свои навыки. Это самая классная инвестиция. Перерыв в работе поможет ментально отдохнуть от реальности, спокойно взглянуть на ситуацию и понять, в каком направлении двигаться дальше, при этом не потратить все денежные запасы.

Если не думать о будущем, через какое-то время вы поймете, что приз не сделал вас богаче в глобальном смысле.

— Пару месяцев счастья и набитого живота, а дальше — прежняя жизнь. В таком случае вы ничего не выиграли, — считает консультант.

Владислав напоминает, что, когда у человека появляется крупная сумма денег, его круг общения может прирастать новыми «друзьями» и «доброжелателями».

Они будут предлагать способы и варианты «сохранить» и «приумножить» деньги, а по факту могут оказаться мошенниками. Ни в коем случае нельзя вкладывать деньги в какие-то непонятные финансовые схемы и бизнесы. Прежде всего нужно подумать о своих нуждах, а потом помогать родным и близким.

— Как правило, большие деньги — это финальная мечта любого человека. Правда, есть одно но: люди не знают, что с ними делать, потому что другой мечты-то и нет. Все это очень грустно, но жизненно, — говорит Владислав. — Смысл жизни ведь далеко не в деньгах, а в том, чтобы понять, где то место, в котором ты будешь счастлив. И эти спонтанные деньги лишь шанс и возможность быстрее и легче найти это место.

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