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Командующий 51-й армией РФ наладил схему продажи наркотиков своим солдатам

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  • 25.02.2025, 15:18
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Командующий 51-й армией РФ наладил схему продажи наркотиков своим солдатам
Сергей Мильчаков

Расследование выявило некоторые пикантные факты.

Командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков не только курировал боевые действия, но и возглавлял преступную сеть по распространению наркотиков среди российских военных.

По данным расследователей медиапроекта «Телебачення Торонто», основанным на утечке личной переписки Мильчакова, наркотики поставлялись прямо в зону боевых действий, а подчиненные, пытавшиеся раскрыть схему, сталкивались с жестокими репрессиями.

В одном из сообщений генерал поручил своему водителю Кириллу Мартинову перевезти «пакеты, которые не должны почувствовать собаки» через блокпосты. Его влияние в армии позволяло грузам беспрепятственно пересекать контрольные пункты без досмотра. Ключевыми фигурами в преступной сети были командиры боевых подразделений.

Один из получателей наркотиков - офицер с позывным «Мамай» (Рамиль Фасхутдинов), возглавляющий 5-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

Другой, полковник Игорь Пузик с позывным «Злой», командующий 87-м мотострелковым полком, был замечен не только в наркоторговле, но и в отправке солдат на «самоубийственные задания» в наказание за попытки обнародовать правду.

Российская армия, позиционируемая Кремлем как «вторая сильнейшая в мире», превратилась в сборище наркоманов и коррупционеров, наживающихся на войне с Украиной.

В сентябре 2024 года операторы российских дронов с позывными «Эрнест» и «Гудвин» обратились с видеозаявлением, обвинив командование в торговле наркотиками и преднамеренной ликвидации неудобных свидетелей.

Они утверждали, что их подразделение было расформировано за сопротивление коррупции, в то время как офицеры получали процент от незаконных сделок. Как выяснили журналисты, дела в армии РФ запутаны не только преступными схемами, но и личными скандалами.

Расследование выявило интимную переписку между Мильчаковым и женой полковника Пузика, что указывает на глубокие и грязные связи внутри командного состава.

Несмотря на наличие семьи и детей, генерал не стеснялся использовать служебное положение для сексуальных домогательств и продвижения «близких» женщин по карьерной лестнице.

51-я армия, ранее сформированная на базе «народной милиции ДНР» и усиленная офицерами ФСБ, давно известна своими преступлениями и низким моральным уровнем.

Однако масштабы наркомании, разврата и коррупции, вскрывшиеся сейчас, поражают даже самых циничных наблюдателей.

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