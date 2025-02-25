Командующий 51-й армией РФ наладил схему продажи наркотиков своим солдатам2
- 25.02.2025, 15:18
- 1,434
Расследование выявило некоторые пикантные факты.
Командующий 51-й армией РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков не только курировал боевые действия, но и возглавлял преступную сеть по распространению наркотиков среди российских военных.
По данным расследователей медиапроекта «Телебачення Торонто», основанным на утечке личной переписки Мильчакова, наркотики поставлялись прямо в зону боевых действий, а подчиненные, пытавшиеся раскрыть схему, сталкивались с жестокими репрессиями.
В одном из сообщений генерал поручил своему водителю Кириллу Мартинову перевезти «пакеты, которые не должны почувствовать собаки» через блокпосты. Его влияние в армии позволяло грузам беспрепятственно пересекать контрольные пункты без досмотра. Ключевыми фигурами в преступной сети были командиры боевых подразделений.
Один из получателей наркотиков - офицер с позывным «Мамай» (Рамиль Фасхутдинов), возглавляющий 5-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.
Другой, полковник Игорь Пузик с позывным «Злой», командующий 87-м мотострелковым полком, был замечен не только в наркоторговле, но и в отправке солдат на «самоубийственные задания» в наказание за попытки обнародовать правду.
Российская армия, позиционируемая Кремлем как «вторая сильнейшая в мире», превратилась в сборище наркоманов и коррупционеров, наживающихся на войне с Украиной.
В сентябре 2024 года операторы российских дронов с позывными «Эрнест» и «Гудвин» обратились с видеозаявлением, обвинив командование в торговле наркотиками и преднамеренной ликвидации неудобных свидетелей.
Они утверждали, что их подразделение было расформировано за сопротивление коррупции, в то время как офицеры получали процент от незаконных сделок. Как выяснили журналисты, дела в армии РФ запутаны не только преступными схемами, но и личными скандалами.
Расследование выявило интимную переписку между Мильчаковым и женой полковника Пузика, что указывает на глубокие и грязные связи внутри командного состава.
Несмотря на наличие семьи и детей, генерал не стеснялся использовать служебное положение для сексуальных домогательств и продвижения «близких» женщин по карьерной лестнице.
51-я армия, ранее сформированная на базе «народной милиции ДНР» и усиленная офицерами ФСБ, давно известна своими преступлениями и низким моральным уровнем.
Однако масштабы наркомании, разврата и коррупции, вскрывшиеся сейчас, поражают даже самых циничных наблюдателей.