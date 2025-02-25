Белорусы смогут увидеть редкое космическое явление 25.02.2025, 15:27

Уже 28 февраля.

Редкое астрономическое явление — малый парад планет — можно будет наблюдать в небе 28 февраля 2025 года, сообщают росСМИ.

Вечером в пятницу, 28 февраля, на небе можно будет увидеть семь небесных тел — Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс, рассказали в Московском планетарии.

Однако в малый парад планет (это явление астрономы называют выравниванием) объединятся лишь четыре из них — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. С 18.30 до 21.30 эти четыре планеты выстроятся «на одной прямой» с разбросом в 20−30 градусов.

Как отметили в Московском планетарии, уникальность ситуации в том, что по одну сторону от Солнца окажутся сразу семь планет.

«Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — [будут видны] невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп», — рассказали в Московском планетарии.

Ранее в январе на небе можно было видеть сразу шесть планет, «выстроившихся» в одну линию, — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Однако все они находились на достаточно большом расстоянии друг от друга.

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