Внезапно умер командир кадыровского батальона «Ахмат»
- 25.02.2025, 15:32
Возможно, из-за передозировки наркотиками.
Умер командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый» Зелимхан Батукаев, сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сообщает «Настоящее время».
О его смерти еще 23 февраля сообщило оппозиционное движение NIYSO, обратили внимание «Кавказ. Реалии». Активисты объединения утверждают, что Зелимхан Батукаев скончался от передозировки наркотиками и это произошло в Чечне во время его отпуска.
Зелимхан Батукаев ранее принимал участие в сопротивлении российским войскам в Чечне. В 2011 году его осудили по делу о незаконном обороте оружия, а в 2016 году он получил 19 лет колонии строгого режима за разбойное нападение, убийство и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.
Батукаев освободился из колонии, завербовавшись сначала в один из отрядов ЧВК «Вагнер», после чего присоединился к спецназу «Ахмат» Апти Алаудинова. В октябре 2023 года Алаудинов заявил, что Батукаев награжден орденом Мужества за участие в войне против Украины. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил ему орден Ахмата Кадырова.