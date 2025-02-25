Макрон подготовил отчет о переговорах с Трампом 25.02.2025, 15:47

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Фото: Getty Images

Президент Франции раскроет подробности перед лидерами ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта организует видеоконференцию с лидерами ЕС. Они послушают отчет президента Франции Эммануэля Макрона о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Это произойдет накануне специального саммита ЕС, посвященного вопросам безопасности Украины. По его словам, видеовстреча состоится утром 26 февраля.

«Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Евросовета завтра утром, чтобы послушать отчет президента Эммануэля Макрона относительно его недавнего визита в Вашингтон, округ Колумбия», - отметил он.

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