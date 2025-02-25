Почему Минздрав молчит о COVID-19 в Беларуси 1 25.02.2025, 15:40

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Вирус по-прежнему циркулирует в стране.

Ковид до сих пор является причиной определенного количества пневмоний в Беларуси, и медики об этом говорят вслух. Однако Министерство здравоохранения о ситуации с заболеванием и смертностью от COVID-19 не сообщает уже два года.

Коронавирус по-прежнему циркулирует в Беларуси и «является источником определенного количества внегоспитальных пневмоний». Об этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов во время пресс-конференции 24 февраля.

«Это значит, в любом случае вакцинация актуальна. Надо понимать, что вакцинацию от гриппа и ковида нужно проводить ежегодно. Не стоит забывать, что вакцины не защищают от того, что вы не заболеете этой инфекцией. Они гарантируют, что, если вы заразитесь гриппом либо коронавирусной инфекцией, болезнь пройдет в легкой форме и не будет никаких неприятных последствий», – отметил Кирилл Игнатов.

Напомним, о ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 Минздрав не информирует с начала июля 2022 года.

Больных белорусов лечат преимущественно одинаково, как от сезонных вирусов и инфекций. О том, что в реальности в Беларуси сейчас происходит с заболеванием ковидом, мы можем узнать разве что от самих медиков, которые не могут говорить открыто, но по-прежнему переживают за белорусов.

«Статистику по ковиду собирает Министерство здравоохранения, но населению об этом не сообщает. К тому же существует искажение статистики, поскольку тесты выполняются, но неизвестно, насколько они чувствительны и специфичны с течением времени. Поэтому настоящего уровня заболеваемости в Беларуси, на наш взгляд, сейчас не знает никто, – прокомментировали ситуацию медики из инициативы «Белые халаты», к которым «Белсат» обратился за комментарием. – Из наблюдений медиков, работающих в медицинских учреждениях в стране, заболевание сейчас протекает легче, госпитализация требуется реже. Это субъективное впечатление тех, с кем нам удалось поговорить».

Как подтверждают медики, на снижение заболеваемости очень сильно влияет вакцинация – и в Беларуси с ней серьезные проблемы, поэтому вполне может быть так, что кривая заболеваемости у нас сильно отличается от соседних стран, но мы этого просто не знаем.

«Что касается организационных решений на местах, то ответственными за все назначают участковых терапевтов, врачей общей практики. Им доводят для выполнения показатели вакцинации и необходимость снижения заболеваемости. Минздрав никак не организует потоки пациентов с ковидом. Например, если нужна госпитализация, всех привычно отправляют в инфекционные больницы. Такая тактика была обоснована в начале эпидемии, но не через четыре года», – уверены специалисты.

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