Политолог: Украина не забудет, что сделал Лукашенко 14 25.02.2025, 15:48

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Диктатор слишком много наговорил.

Как сейчас в Украине относятся к белорусскому правителю? Об этом «Позірк» поговорил с украинским политологом Евгеном Магдой.

— Есть распространенное мнение, что украинские власти заигрывают с белорусским режимом, не хотят «дергать деда за усы».

— Повторюсь, мы не хотим, чтобы Беларусь непосредственно со своими войсками вступала в войну, но говорить, что Киев заигрывает с Лукашенко, нельзя. Нельзя потому, что Украина не забудет его роль в 2022 году.

— Еще одно мнение: Лукашенко мечтает быть среди миротворцев, а после войны — среди тех, кто будет отстраивать Украину.

— Я думаю, что ему не удастся повторно продать себя как миротворца и партнера. Более того, я считаю, что не получится и по завершению войны. Слишком много всего Лукашенко сказал и сделал. Политически это забывать нельзя.

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