Великобритания решила экстренно собрать европейских лидеров

Великобритания решила экстренно собрать европейских лидеров2
- 25.02.2025, 15:51
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Встреча может состояться уже в воскресенье.
Власти Великобритании обсуждают вариант созыва группы лидеров стран Европы для дальнейших переговоров о войне, развязанной РФ против Украины — после недели челночной дипломатии между Парижем, Вашингтоном и Киевом.
Об этом сообщает 25 февраля Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с вопросом.
Встреча может состояться уже в ближайшее воскресенье, 2 марта и станет продолжением экстренного саммита, проведенного на минувшей неделе в Париже президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказали изданию анонимные источники.
Однако они предупредили издание, что планы еще не окончательны и могут измениться, а встреча может быть проведена в виртуальном формате.
Как пишет Bloomberg, европейские лидеры предпринимают активные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не торопиться с заключением соглашения о прекращении огня со страной-агрессором Россией, которое, как опасаются в Европе, усилит Москву и снизить уровень безопасности на континенте.
Президент Макрон провел встречу с президентом Трампом в Белом доме вечером 25 февраля, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с ним в Вашингтоне 27 февраля.
В офисе Стармера Bloomberg отказались комментировать планы по новой возможной встрече европейских лидеров.