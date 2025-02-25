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Великобритания решила экстренно собрать европейских лидеров

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  • 25.02.2025, 15:51
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Великобритания решила экстренно собрать европейских лидеров

Встреча может состояться уже в воскресенье.

Власти Великобритании обсуждают вариант созыва группы лидеров стран Европы для дальнейших переговоров о войне, развязанной РФ против Украины — после недели челночной дипломатии между Парижем, Вашингтоном и Киевом.

Об этом сообщает 25 февраля Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с вопросом.

Встреча может состояться уже в ближайшее воскресенье, 2 марта и станет продолжением экстренного саммита, проведенного на минувшей неделе в Париже президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказали изданию анонимные источники.

Однако они предупредили издание, что планы еще не окончательны и могут измениться, а встреча может быть проведена в виртуальном формате.

Как пишет Bloomberg, европейские лидеры предпринимают активные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не торопиться с заключением соглашения о прекращении огня со страной-агрессором Россией, которое, как опасаются в Европе, усилит Москву и снизить уровень безопасности на континенте.

Президент Макрон провел встречу с президентом Трампом в Белом доме вечером 25 февраля, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с ним в Вашингтоне 27 февраля.

В офисе Стармера Bloomberg отказались комментировать планы по новой возможной встрече европейских лидеров.

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