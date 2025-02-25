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Ученые: На Марсе когда-то были «пляжи для отпуска»

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  • 25.02.2025, 15:55
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Ученые: На Марсе когда-то были «пляжи для отпуска»

Получено самое ясное доказательство.

На Марсе когда-то были залитые солнцем песчаные пляжи с плещущимися волнами древнего океана, предполагает новое исследование.

Как пишет Axios, работа ученых представляет собой «самое ясное доказательство» того, что на Красной планете когда-то был большой водоем и более пригодная для жизни среда.

«Когда мы оглядываемся назад на то, где зародилась самая ранняя жизнь на Земле, то видим, что это было во взаимодействии между океанами и сушей, так что это рисует картину древней пригодной для жизни среды, способной вмещать условия, благоприятные для микробной жизни», - сказал соавтор исследования Бенджамин Карденас, доцент геологии в Университете штата Пенсильвания.

Группа китайских и американских исследователей обнаружила скрытые слои горных пород под поверхностью Марса, которые убедительно свидетельствуют о наличии в прошлом северного океана, анализируя данные с китайского марсохода Zhurong, согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zhurong отправил данные в 2021 году во время поиска признаков древней воды или льда после приземления в районе, известном как Utopia Planitia.

Ученые обнаружили «обширные погружные отложения в недрах» этой области, отмечается в исследовании. Анализ данных радара выявил «отложения береговой полосы», похожие на пляжи на Земле с отложениями.

Отмечается, что исследование указывает на наличие «прибрежных осадочных отложений, образованных древними океанскими волнами и, возможно, состоящих из песка и гальки, переносимых приливными течениями».

По словам Карденаса, это «сразу бросилось нам в глаза, потому что это предполагает, что были волны, что означает, что существовал динамический интерфейс воздуха и воды».

Соавтор Майкл Манга, профессор наук о Земле и планетах из Калифорнийского университета в Беркли заявил, что исследование показало «классические признаки наклонных песчаных пляжей, выстилающих океан», добавив:

«Песок, который находится на этих пляжах, поступает из рек, а затем переносится течениями в океане и постоянно переносится вверх и вниз по пляжам волнами, которые приходят и уходят вверх и вниз по пляжу».

Он отметил, что на Марсе есть много особенностей, которые напоминают древние реки.

«Так что, должно быть, были реки, переносившие осадок в океан, хотя в непосредственной близости нет ничего, что могло бы нарушить эти пляжные отложения», - заявил Манга. Карденас добавил:

«Мы находим места на Марсе, которые раньше выглядели как древние пляжи и древние речные дельты. Мы нашли доказательства наличия ветра, волн, отсутствия недостатка в песке - настоящий пляж для отпуска».

В свою очередь Аарон Кавоси, планетолог из Университета Кертина в Австралии, сказал, что находка стала «исключительным вкладом» в исследование воды на Красной планете.

«Существуют многочисленные доказательства, полученные с помощью орбитальных снимков и картирования минералов, что поверхностная вода присутствовала в Нойский период 4,1-3,7 миллиарда лет назад. Его происхождение и продолжительность продолжают оставаться предметом споров», - добавил ученый, не участвовавший в исследовании.

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