«У Беларуси всегда был один враг — это Россия»
- 25.02.2025, 16:07
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Что белорусы думают о российских военных в стране.
В Беларуси могут появятся российские военные базы. Госдума РФ ратифицировала договор с режимом Лукашенко о «гарантиях безопасности». Документ позволяет размещать российские военные базы на территории нашей страны. Примечательно, что договор будет действовать не менее 10 лет, с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
@charter97.org В Беларуси разместят российские военные базы #беларусь #россия #военныебазы #лукашенко #политика #новости #безопасность ♬ оригинальный звук - Хартия97
«А эта свора со своей жрачкой припрется? Или белорусам самим кормить этих дикарей?»
«Их потом поганой метлой не выгонишь из Беларуси».
«А потом Путин может спокойно сказать, что начинает «СВО» в Беларуси».
«Цель этих разговоров — отвлекать резервы Украины. Толпу сифилитиков с винтовками пригнать можно, но это еще не группировка».
«Эти эсвэошники в России творят дичь, так у нас они совсем разгуляются».
«Белорусы прекрасно помнят пьяные «подвиги» российских военных, когда те были на «учениях» у нас. Так что получается, что сейчас такие безнаказанные драки, ДТП и изнасилования станут обычным делом?»
«Враг был всегда один для Беларуси — это Россия. Эта «братская страна» на протяжении 150 лет уничтожала белорусский язык и отправляла всех несогласных в концлагеря».
«Сейчас только слепые не видят, как Москва вытирает ноги о Лукашенко».
«Россияне везде ведут себя нагло и считают себя хозяевами».
«Ну и какие менты смогут сдержать беспорядки в Беларуси от этой вооруженной и пьющей орды? Никакие. В Беларусь придет, кроме репрессий от лукавого, еще больший бардак с РФ».
«Так нужно показать им, кто в доме хозяин, и обратно на родину отправить в товарных вагонах».
«Скоро такое ралли на лафетах начнется, что Лукашенко и Путин и одной базы не успеют достроить...»
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