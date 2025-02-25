«У Беларуси всегда был один враг — это Россия» 25.02.2025, 16:07

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Что белорусы думают о российских военных в стране.

В Беларуси могут появятся российские военные базы. Госдума РФ ратифицировала договор с режимом Лукашенко о «гарантиях безопасности». Документ позволяет размещать российские военные базы на территории нашей страны. Примечательно, что договор будет действовать не менее 10 лет, с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«А эта свора со своей жрачкой припрется? Или белорусам самим кормить этих дикарей?»

«Их потом поганой метлой не выгонишь из Беларуси».

«А потом Путин может спокойно сказать, что начинает «СВО» в Беларуси».

«Цель этих разговоров — отвлекать резервы Украины. Толпу сифилитиков с винтовками пригнать можно, но это еще не группировка».

«Эти эсвэошники в России творят дичь, так у нас они совсем разгуляются».

«Белорусы прекрасно помнят пьяные «подвиги» российских военных, когда те были на «учениях» у нас. Так что получается, что сейчас такие безнаказанные драки, ДТП и изнасилования станут обычным делом?»

«Враг был всегда один для Беларуси — это Россия. Эта «братская страна» на протяжении 150 лет уничтожала белорусский язык и отправляла всех несогласных в концлагеря».

«Сейчас только слепые не видят, как Москва вытирает ноги о Лукашенко».

«Россияне везде ведут себя нагло и считают себя хозяевами».

«Ну и какие менты смогут сдержать беспорядки в Беларуси от этой вооруженной и пьющей орды? Никакие. В Беларусь придет, кроме репрессий от лукавого, еще больший бардак с РФ».

«Так нужно показать им, кто в доме хозяин, и обратно на родину отправить в товарных вагонах».

«Скоро такое ралли на лафетах начнется, что Лукашенко и Путин и одной базы не успеют достроить...»

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