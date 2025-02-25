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Рейсы «Белавиа» попали в «снежную ловушку»

  • 25.02.2025, 16:22
Рейсы «Белавиа» попали в «снежную ловушку»
иллюстративное фото

Из-за непогоды в Сочи и Грузии.

В российском Сочи и курортных городах Грузии идут сильные снегопады. Из-за этого рейсы «Белавиа» Минск — Сочи и Сочи — Минск 25 февраля были задержаны или перенесены, сообщили в авиакомпании.

Утренний рейс B2−925, следовавший по маршруту Минск — Сочи, был вынужден уйти на запасной аэродром в Тбилиси. Борт с 67 пассажирами вылетел в пункт назначения примерно через полтора часа ожидания и благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

Обратный рейс «Белавиа» B2−926 Сочи — Минск, вылет которого был запланирован на 12.30, еще находится в аэропорту Сочи и готовится к вылету в ближайшее время. «Белавиа» предоставила пассажирам (всего 94 человека) воду и питание.

Неблагоприятные погодные условия — снегопады и сильный боковой ветер — сказываются и на работе аэропорта Батуми. Из соображений безопасности рейс из Минска в Батуми, запланированный на 25 февраля в 23.05, отменен в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Пассажирам предложат вылететь в Батуми завтра, 26 февраля, в 15.00, либо оформить возврат стоимости авиабилетов. Вылет рейса из Батуми в Минск 26 февраля, соответственно, запланирован на 21.25 по местному времени.

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