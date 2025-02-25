ЦПД: Путин распродает ресурсы России после провала войны 1 25.02.2025, 16:36

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Кремль сегодня вынужден идти на уступки более сильным игрокам.

Владимир Путин начал войну против Украины, надеясь на быструю победу, которая должна была обеспечить РФ статус «лидера многополярного мира». Однако вместо триумфа Россия увязла в изнурительном конфликте, что привело к еще большей ее зависимости от Китая.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Кремль сегодня вынужден идти на уступки более сильным игрокам, так как война исчерпала все другие ресурсы.

«Россия в конечном итоге заплатит за эту войну собственными ресурсами», – подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что еще в 1997 году американский политолог Збигнев Бжезинский предупреждал о риске полной зависимости России от Китая и Ирана. Сегодня этот сценарий становится реальностью: Москва уже не равноправный союзник, а только сырьевой придаток и рынок сбыта для Пекина.

Коваленко подчеркнул, что заявления Путина о возможных поставках редкоземельных металлов США – это совсем не то, за что воевал «российский солдат». Российские солдаты верили, что борются против НАТО, а на самом деле погибали за то, чтобы Путин мог распродать российские ресурсы Западу и Китаю.

Украина же, вопреки ожиданиям Кремля, не только устояла, но и имеет одну из самых сильных армий в мире. Коваленко подчеркнул, что ни одно захват украинских территорий никогда не будет юридически признано, и рано или поздно Украина восстановит контроль над всей своей землей.

«Россия вместо того, чтобы быть мостом между Китаем и Западом, превратилась в поле битвы за собственные ресурсы», – подытожил представитель СНБО.

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