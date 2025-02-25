«Везут деньги или участвуют в переговорах» 25.02.2025, 16:30

иллюстративное фото

Кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей.

В МВД рассказали, как в Минске можно нанять личного телохранителя, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, в Беларуси предоставляет личную охрану на определенное время специальный отдел милиции Департамента охраны МВД. Среди услуг: защита физических и юридических лиц при перевозке денежных средств или участии в переговорах. Также это может быть охрана и сопровождение должностных лиц или дипломатов. Осуществляется еще охрана спортивных массовых мероприятий и команд.

- Еще телохранитель предоставляется судебным исполнителям, которые выполняют обязанности по взысканию штрафов, долгов, - прокомментировал начальник спецотдела милиции Андрей Вишневский.

Услуги телохранителей появились в Минске в 2017-м и с первых дней у Департамента охраны был высокий спрос на эту услугу. Много заявок поступало от иностранцев. За 2024-й сотрудниками спецотдела было выполнено 125 заявок по охране, в основном, по обращениям россиян - артистов, медийных личностей, предпринимателей, звезд, даже в райдере которых указывается обеспечение вооруженным сотрудником.

В России наличие охранника больше свидетельствует о статусе. Но привезти с собой вооруженного охранника в Беларусь невозможно, поэтому услугу оказывает Департамент охраны МВД.

Запросить охрану может и обычный человек, однако запрос каждого физического лица рассматривается индивидуально. Например, людям, которые просили постоять с сыном на экзамене или протолкнуться в очереди на квартиру в охране отказали. А если поступают заявки на охрану при перевозке большой денежной суммы или сопровождение во время переговоров для исключения провокаций, их выполняют.

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