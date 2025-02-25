Знаменитый немецкий футболист вошел в руководство партии Эрдогана
- 25.02.2025, 16:45
Президент Турции был у футболиста свидетелем на свадьбе.
Бывший капитан сборной Германии по футболу Месут Озил вошел в руководящий орган партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Haberler.com.
Накануне состоялся съезд Партии справедливости и развития, на котором Эрдоган был переизбран на посту председателя.
Также был сформирован состав Центрального руководящего и исполнительного совета партии, а среди его 75 членов оказался Озил. Про его дружбу с Эрдоганом стало известно еще в 2018-м году, когда футболист сделал совместное фото с президентом, из-за чего на фоне скандала ушел из сборной Германии.
Также президент был свидетелем на свадьбе Озила, которая состоялась в Турции.
36-летний экс-футболист родился в Гельзенкирхене, но имеет турецкое происхождение. Свою карьеру полузащитник завершил в 2023-м году в чемпионате Турции.
Месут Озил со сборной Германии выиграл чемпионат мира-2014 и бронзу мундиаля-2010. На клубном уровне он защищал цвета «Шальке», «Вердера», мадридского «Реала», лондонского «Арсенала», «Фенербахче» и «Истанбула».