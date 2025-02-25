Знаменитый немецкий футболист вошел в руководство партии Эрдогана 25.02.2025, 16:45

Месут Озил и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции был у футболиста свидетелем на свадьбе.

Бывший капитан сборной Германии по футболу Месут Озил вошел в руководящий орган партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Haberler.com.

Накануне состоялся съезд Партии справедливости и развития, на котором Эрдоган был переизбран на посту председателя.

Также был сформирован состав Центрального руководящего и исполнительного совета партии, а среди его 75 членов оказался Озил. Про его дружбу с Эрдоганом стало известно еще в 2018-м году, когда футболист сделал совместное фото с президентом, из-за чего на фоне скандала ушел из сборной Германии.

Также президент был свидетелем на свадьбе Озила, которая состоялась в Турции.

36-летний экс-футболист родился в Гельзенкирхене, но имеет турецкое происхождение. Свою карьеру полузащитник завершил в 2023-м году в чемпионате Турции.

Месут Озил со сборной Германии выиграл чемпионат мира-2014 и бронзу мундиаля-2010. На клубном уровне он защищал цвета «Шальке», «Вердера», мадридского «Реала», лондонского «Арсенала», «Фенербахче» и «Истанбула».

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