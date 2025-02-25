Ландсбергис призвал Украину не подписывать никаких договоров с США 25.02.2025, 16:47

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Габриэлюс Ландсбергис

Трамп оказался в ловушке своего желания достичь быстрого мирного соглашения.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в большом интервью «Украинской правде» заявил, что европейцы уже потеряли США, с этим нужно привыкнуть жить, в том числе Украине.

Журналисты спросили у политика, согласен ли он с тезисом, что «мы потеряли США?»

— Я бы сказал иначе: нам сейчас нужно готовиться к борьбе с Россией в условиях, когда США больше ориентированы на Россию, чем на нас. Я считаю, что слово «потерянный» означает что-то окончательное, а этого сейчас нет. Вы знаете, что на следующей неделе мы можем увидеть в твиттере президента [США] что-то, что принципиально противоречит его нынешним заявлениям. Это вполне возможно, — считает Габриэлюс Ландсбергис.

По его мнению, в политике Дональда Трампа, «нет четких целей». Но это не самая большая проблема, считает Ландсбергис.

— Самая большая проблема Трампа в том, что Путин уже поймал его и поймал в ловушку. Трамп оказался в ловушке своего желания достичь быстрого мирного соглашения. На что Путин ответил: я могу сделать так, что вы получите быструю сделку, если остальное не имеет значения. «Остальное не имеет значения» означает, что остальное получает Путин. Это значит, он получает все, — говорит политик.

То же самое можно сказать и про NATO. Непонятно, как NATO может функционировать с такой позицией, которую занимают Соединенные Штаты сейчас, говорит политик:

— Очевидно, что Путин подталкивает Трампа к прекращению военного присутствия США в Европе. Я никогда не сомневался, что он попросит об этом. И если Путин поставит Трампу условие — «либо вы выведете войска из Европы, либо вы не получите быстрой сделки», — то это снова загонит президента Трампа в ловушку.

На вопрос, что делать Украине в этих условиях, политик отвечает:

— Продолжайте бороться и не берите на себя никаких обязательств.

Не подписывайте никаких соглашений с США. Не соглашайтесь ни на сделки по минеральным ресурсам, ни на политические соглашения — ни за что.

Даже если Трамп вас шантажирует, помните, что решение за вами. Ваш лучший козырь — это сила, которую уже продемонстрировали украинцы.

В то же время было бы разумно подготовиться к более тяжелым временам. Потому что я уверен: если Украина и Европа откажутся от сделки Трампа, Путин пойдет на эскалацию.

Более того, очевидно, что в этом случае Трамп может сократить американскую помощь как Украине, так и Европе в целом, — считает Ландсбергис.

По его мнению, ситуация не безнадежна, Европа имеет ресурсы, чтобы помочь Украине. В том числе, это замороженные российские активы.

— Мир сейчас очень быстро меняется. Например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в своем первом интервью после выборов фактически сказал, что его цель — подготовить Европу к борьбе без США. Таким образом, даже Германия, страна с сильными послевоенными связями с Соединенными Штатами и десятилетиями общей истории с США, будет иметь правительство, которое скажет: все кончено. И Украина также должна это осознать, — говорит он.

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