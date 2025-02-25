«Предлагаю все автобусы перекрасить в желтый, чтобы люди получали больше» 25.02.2025, 16:53

Реклама вакансии водителя в Могилеве стала поводом для шуток в соцсетях.

В TikTok появилось видео, снятое на одной из улиц Могилёва, которое поставило зрителей в тупик. На кадрах — два автобуса, на которых размещена реклама о вакансиях водителя автобуса. На первый взгляд, объявления абсолютно одинаковые, за исключением одной детали — средняя зарплата, предложенная потенциальным соискателям заметно отличается, пишет Telegraf.news.

Контактные данные, указанные в обоих объявлениях, принадлежат Могилёвскому филиалу автобусного парка №1 ОАО «Могилевоблавтотранс». В обоих объявлениях будущим водителям предложили переобучение с дальнейшим трудоустройством, полный соцпакет, а также уточняется, что на вакансию могут претендовать в том числе и женщины.

А вот информация о средней зарплате водителей, на которую могут претендовать соискатели, в двух объявлениях сильно разнится — на одном указана сумма в 1900 рублей, на другом — в 1,6 раза выше, 3000 рублей.

Зрители в комментариях под видео начали ломать голову: какое же из объявлений корректнее, на какую зарплату ориентироваться?

«Боги маркетинга: одни предлагают 1700, вторые — 3000, а комментаторы по 4000 зарабатывают», — шутя написал один из зрителей, сославшись на слова других комментаторов, которые, действительно, заявили, что работая водителем автобуса в других города получают «до 4000 рублей» в месяц.

Разумеется, не обошлось без юмора:

«Когда в бухгалтерии сказали не показывать друг другу расчётные».

«Зарплата на глазах растет».

«Предлагаю все автобусы перекрасить в желтый, чтобы люди получали больше,»- упражнялись в остроумии комментаторы.

Кто-то из зрителей предположил, что на жёлтом автобусе зарплата указана «грязными» (то есть до всех обязательных вычетов и списания налогов), а на белом автобусе — «чистая», которую водители получают на руки.

Журналисты Telegraf.news, между тем, обратились к официальному сайту предприятия и выяснили, что там для вакансии водителей средняя заработная плата указана в диапазоне от 1800 до 3000 рублей, так что можно утверждать, что оба объявления имеют право быть.

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