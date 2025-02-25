Британия рекордно повышает расходы на оборону 25.02.2025, 17:00

Самый большой рост со времен «холодной войны».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о наибольшем увеличении расходов на оборонные нужды со времен «холодной войны» и планы выйти на 2,5% ВВП до 2027 года.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал во внеочередной речи в парламенте Соединенного Королевства перед отъездом в США на переговоры с Дональдом Трампом.

Стармер заявил, что перед страной стоит вызов масштабов поколения, и он требует такого же масштабного ответа и сложных решений, которые будут ощутимыми «в жизни индустрий и в домах британцев».

«Мы должны черпать мужество из нашей истории, мужество из того, кем мы являемся как нация, потому что мужество – это то, чего требует от нас наша эпоха», – отметил Кир Стармер.

Он анонсировал наибольшее последовательное увеличение расходов на оборону со времен «холодной войны».

«Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. Но мы приблизим эту цель, чтобы достичь такого уровня в 2027 году», – объявил Стармер, добавив, что это означает, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 млрд фунтов стерлингов больше. Вместе с расходами на деятельность разведывательных ведомств расходы составят даже 2,6% ВВП.

Премьер добавил, что дальше – с каденции следующего парламента – следует рассмотреть возможность увеличения оборонных расходов до 3% ВВП.

Также Стармер объявил, что в связи с такими изменениями придется урезать бюджет на внешнюю помощь – он должен уменьшиться с нынешних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД в 2027 году.

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