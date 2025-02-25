NYT раскрыла детали проекта сделки между Украиной и США о ресурсах 25.02.2025, 17:13

Новая версия более выгодная для Киева.

Киев приближается к соглашению с Вашингтоном по полезным ископаемым, в документе нет гарантий безопасности для Украины, но нет и обязательств предоставить США $500 млрд.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на версию соглашения, с которой они смогли ознакомиться в понедельник, 24 февраля.

Утверждается, что эта версия «содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты». Однако в документе по-прежнему отсутствовали гарантии безопасности, на которых настаивает Киев в условиях войны, которую против Украины развязала Россия.

По словам собеседников NYT, пожелавших сохранить анонимность, по состоянию на вечер понедельника переговоры продолжались, поэтому условия соглашения не были окончательными и все еще могут быть изменены.

Издание также приводит слова представителя Белого дома, который заявил в понедельник, что это экономическое соглашение с Украиной и оно не будет гарантией будущей помощи в войне, и не будет включать никаких обязательств по размещению американского контингента в регионе.

В проекте соглашения между США и Украиной, с которым ознакомилась NYT, больше нет требования, согласно которому Украина должна была передать США $500 миллиардов дохода от добычи природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы.

Украина также не будет обязана выплачивать сумму, вдвое превышающую стоимость будущей американской помощи, что было одним из условий более раннего проекта, пишет NYT.

Согласно проекту соглашения, Украина откажется от половины своих доходов от природных ресурсов, и эти доходы будут направлены в фонд, где США будут иметь максимально возможную долю согласно американскому законодательству, но не обязательно всю. Такие положения являются улучшением для Украины, подчеркивают в NYT. Поскольку в предыдущем проекте документа предусматривалось, что США будут иметь 100-процентную долю в фонде и что Украина будет вносить в него доходы как от существующих, так и от будущих проектов по добыче природных ресурсов. Вместо этого, как пишет NYT со ссылкой на новый проект соглашения, фонд будет реинвестировать доходы в Украину и будет предназначен для привлечения дальнейших инвестиций.

Также в документе отмечается, что США сохранят долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

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