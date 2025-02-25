«Картошка по два рубля - это вообще нормально?» 25.02.2025, 17:15

Белорусы рассказали, как они мониторят цены в магазинах.

Недавний отчет жодинского «депутата» о ценах в магазинах вызвал немало вопросов у местных жителей. По его версии, в торговых точках города «представлен полный ассортимент», а «стоимость продуктов остается доступной».

Читатели ex-press.by рассказали, насколько доступны продукты в магазинах и есть ли на полках «просрочка».

Алина, 37 лет, Жодино:

— Когда зарплата у меня одна, а сын растет и есть хочет, я скидки отслеживаю, и где дешевле — туда и иду. Но вот чтобы ассортимент был полный — это новость! На овощи цены действительно сезонные, но у нас сезон теперь, кажется, круглый год. Картошка по 2 рубля — это вообще нормально?

Виктор, 52 года, Борисов:

— Ассортимент полный? Забавно. Я каждую неделю закупки делаю. Не голодные мы, выбор есть, но только если у тебя кошелек полный. А про «просрочку» — ну пусть депутат зайдет в местный магазинчик у моего дома, где кефир иногда с плесенью продают.

Елена, Жодино:

— У меня знакомая в продуктовом работает, так она говорит, что надоело ценники менять. А еще они каждое утро «просрочку» убирают, но вечером все равно ее можно найти. Да, на полках много чего есть, только нормальные продукты исчезают быстрее, чем появляются.

Сергей:

— Я пенсионер, поэтому считаю каждую копейку. Сравниваю цены постоянно. Сейчас даже хлеб и тот растет в цене. Пусть в обычный магазин возле автовокзала зайдет, где помидоры выглядят так, будто с осени лежат.

Марина, 40 лет, Жодино:

— У нас мясо хорошее быстро разбирают, остается только либо дорогущее, либо то, что уже никому не нужно. К мониторингу «депутата», видимо, хорошо магазин подготовился. Да и проводился он среди тех, у кого с деньгами все хорошо.

Игорь, 45 лет:

— Я, наверное, живу в другом Жодино. Я мониторю, и даже за последний месяц подорожание заметно. А жодинский «депутат» ходит в магазины только сфотографироваться. Все знают, что его жена — начальник столовой на фабрике «Свитанак», а он бывший военком, и всегда «решал» вопросы, не зная, что такое экономить.

Татьяна, 33 года, Жодино:

— Если верить отчету, то у нас здесь рай. Только почему тогда люди постоянно спрашивают, где можно купить дешевле? Почему создают онлайн-сообщества, где делятся информацией о ценах и акциях? В таких группах пользователи обмениваются наблюдениями, сообщают о скидках и выгодных предложениях, что помогает другим участникам сообщества быть в курсе актуальных цен и экономить на покупках.

Мониторинг «депутата», может, и был, только, судя по всему, результаты подогнали под красивую картинку. Я вот вчера в очереди стояла и слышала, как бабушка вздыхала: «Две булки взять или одну? Две — уже дорого».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com