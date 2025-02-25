«В бой идут одни старики» 3 25.02.2025, 17:24

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Большинству из ликвидированных российских оккупантов в Украине — около 50 лет.

«Дедами» в советской и российской армии, как известно, называли призывников-старослужащих. В популярном фильме о Великой отечественной войне «стариками» были повоевавшие летчики-истребители (прибывшие из летного училища новички превращались в них уже через несколько месяцев боев). Но воевать против Украины за выделяемые Владимиром Путиным деньги идут самые настоящие деды и старики.

В опубликованной «Медиазоной» и «Би-би-си» поименной базе данных россиян, погибших на развязанной Путиным войне в Украине, есть даже 70-летние. Один из них – Юрий Бушковский из Великого Устюга, который мог бы отпраздновать этот юбилей в нынешнем году, но погиб в бою в ноябре прошлого. Александр Сысоев умер в возрасте 69 лет после ранения. Михаил Шувалов (71 год) был убит, неся службу в Луганской области.

Вторгнувшаяся в Украину путинская армия состояла в основном из регулярных войск, после сентября 2022 г. список погибших стал быстро пополняться мобилизованными, к началу 2023 г. – уголовниками, вагнеровцами и бойцами других частных военных компаний. Но затем, не желая объявлять новую мобилизацию, Путин перевел войну на коммерческие рельсы. И умирать за деньги отправилось множество мужчин зрелого, предпенсионного и пенсионного возраста, свидетельствует возрастной анализ базы данных «Медиазоны» и «Би-би-си», проведенный Financial Times. Среди погибших контрактников больше всего людей в возрасте 46-47 лет; на втором месте – контрактники 48-49 лет, на третьем – 44-45.

В базе данных из более чем 95 300 человек число контрактников в возрасте старше 50 лет превышает 4000; среди кадровых и мобилизованных военнослужащих менее 500 представителей этой возрастной группы, среди бывших заключенных – 869.

Причины, по которым воевать активнее идут люди более старшего возраста, могут быть разными: опыт, полученный в предыдущих войнах, потребность в срочном решении финансовых проблем или проблем с законом либо тот факт, что, по статистике, пожилые россияне сильнее подвержены телепропаганде.

Типичный «доброволец», который записывается сегодня на войну, скажем, в Москве, – «это человек, который приходит в военкомат со всей семьей, и все понимают, что он делает», говорит социолог Кирилл Рогов, приглашенный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. В Москве за первый год участия в «специальной военной операции» человек получит от 5,2 млн рублей (с учетом выплат правительства города и Минобороны РФ), сообщает сайт «Доброволец.Москва». Это единовременная выплата при заключении контракта в размере 2,3 млн и ежемесячное денежное довольствие от 260 тысяч рублей. Можно «заработать» и больше – до 1 млн рублей обещается «за боевые достижения в зоне СВО».

Идя убивать и умирать, такой человек обеспечивает хорошую жизнь своим родным – чего он не смог бы сделать в путинской мирной экономике. Контракт работает в качестве социального лифта для его семьи, поясняет Рогов:

Эти деньги пойдут на покупку квартиры для его сына, который только что женился... и другому сыну, который собирается поступать в университет.

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