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Белорусский врач рассказал, как маркетинг в супермаркетах влияет на число инсультов

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  • 25.02.2025, 17:27
  • 3,292
Белорусский врач рассказал, как маркетинг в супермаркетах влияет на число инсультов

Он дал простые рекомендации.

Белорусский врач сказал о влиянии маркетинга в супермаркетах на число инсультов, пишет БелТА. Там, по словам замдиректора по медицинской части Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Калачика, к инсульту человек идет «практически всю свою жизнь».

И формирование патологий сосудов головного мозга у человека происходит каждый день в случаях несоблюдения требований нормальной жизнедеятельности.

Виной тому, в том числе, становятся нездоровые продукты, которые маркетологи ставят на самое видное место.

- На видных местах на полках супермаркета стоят не самые полезные продукты, - отметил специалист.

В итоги маркетологи, в первую очередь, предлагают продукты, несоответствующие принципам низкого содержания соли или с пониженным содержанием жиров, холестерина. А в последствии их употребление приводит к развитию патологии сосудов головного мозга. Но люди должны сами следить за тем, что они едят, насколько это вредные продукты.

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