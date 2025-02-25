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Z-блогеры заподозрили Кремль в предательстве

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  • 25.02.2025, 18:40
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Z-блогеры заподозрили Кремль в предательстве
Максим Калашников

Путин может столкнуться с недовольством вернувшихся с фронта солдат.

Итоги войны в Украине очень не нравятся российским Z-блогерам. Особенно они негодуют по поводу «договорняка», который Кремль вознамерился подписать со своим злейшим врагом — американцами.

Красноречивый пост опубликовал российский Z-блогер Максим Калашников, передает «Диалог».

Он подвел итоги войны и пришел к выводу, что Россия в ней точно не победившая сторона.

««На трехлетие войны нам объяснили, как будет выглядеть «победа». Мы получим то, что заняли (сильно разрушенную «кайму» в 20% от площади бывшей УССР), государственность Украины не упраздняем… и янки (США — ред.) пустим к себе редкоземы (редкоземельные ресурсы — ред.) добывать», — отметил Калашников.

Он ожидает массовых репрессий в отношении Z-патриотов, которые посмеют усомниться в «победе». Также пропагандист считает, что Кремль может столкнуться с недовольством вернувшихся с фронта солдат.

«Кто не понял, что это «победа», рискует огрести. Что-то подсказывает мне, что вернувшиеся домой контрактники и мобилизованные не будут горячими сторонниками «ЕР» (правящая партия РФ «Единая Россия» — ред.) и восторженной аудиторией Соловьева — Скабеевой», — написал Калашников.

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