Трамп родился в Беларуси – и это не шутка 12 25.02.2025, 17:38

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иллюстративное фото

Супруги уверяют, что их выбор не связан с миром большой политики.

Молодая пара из Новосибирска – Елена и Владимир – два года назад переехали в Беларусь. В поселке под Минском живут родители главы семейства, и супруги решили быть поближе к родственникам, пишет tochka.by.

Мужчина работает удаленно программистом, а его жена занимается флористикой.

Пара удивила всех нестандартным выбором имени для своего первенца.

Мальчика, который появился на свет в феврале этого года, они решили назвать Трампом. И хотя имя сразу вызывает ассоциации, супруги уверяют, что их выбор не связан с миром большой политики, у него есть множество этимологий.

Также Владимир и Елена считают, что через несколько лет это имя может стать редким, а им хочется, чтобы у их сына было что-то уникальное.

Новоиспеченным родителям пока не выдали свидетельство о рождении ребенка. Мать с малышом еще находятся в роддоме.

Как отреагируют родственники и друзья на такое необычное имя, пока неизвестно. Но одно можно сказать точно, Трамп Владимирович уже с первых дней жизни стал обладателем имени, которое точно запомнится всем.

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