Трамп родился в Беларуси – и это не шутка

Трамп родился в Беларуси – и это не шутка12
- 25.02.2025, 17:38
- 7,184
Супруги уверяют, что их выбор не связан с миром большой политики.
Молодая пара из Новосибирска – Елена и Владимир – два года назад переехали в Беларусь. В поселке под Минском живут родители главы семейства, и супруги решили быть поближе к родственникам, пишет tochka.by.
Мужчина работает удаленно программистом, а его жена занимается флористикой.
Пара удивила всех нестандартным выбором имени для своего первенца.
Мальчика, который появился на свет в феврале этого года, они решили назвать Трампом. И хотя имя сразу вызывает ассоциации, супруги уверяют, что их выбор не связан с миром большой политики, у него есть множество этимологий.
Также Владимир и Елена считают, что через несколько лет это имя может стать редким, а им хочется, чтобы у их сына было что-то уникальное.
Новоиспеченным родителям пока не выдали свидетельство о рождении ребенка. Мать с малышом еще находятся в роддоме.
Как отреагируют родственники и друзья на такое необычное имя, пока неизвестно. Но одно можно сказать точно, Трамп Владимирович уже с первых дней жизни стал обладателем имени, которое точно запомнится всем.